Ra mắt mô hình nông nghiệp tuần hoàn 'Cái Ngang xanh'

Chiều 4.7, dự án Green Hero Solution do Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Food Bank Vietnam), Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp cùng UBND xã Cái Ngang (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức lễ ra mắt mô hình nông nghiệp tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu "Cái Ngang xanh". Dự án hướng đến xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại địa phương.

Anh Tạ Hồng Sơn, Bí thư Chi Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi lễ ảnh: nam long

Anh Tạ Hồng Sơn, Bí thư Chi Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ: "Cái Ngang Xanh" là mô hình có cách tiếp cận mới khi xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn theo chuỗi giá trị khép kín, kết nối từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ đến tái sử dụng tài nguyên và phục hồi môi trường. Thành công của chương trình không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động triển khai mà còn ở khả năng hình thành tư duy sản xuất mới, nâng cao năng lực của hợp tác xã, tạo dựng niềm tin và động lực để người dân chủ động chuyển đổi sang phương thức sản xuất bền vững.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thụy Yến Phương, Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang cho biết, địa phương mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (cũ), diện tích 5.243 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó nổi bật là các vùng chuyên canh mít ruột đỏ, sầu riêng, dừa, chanh cùng nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương ký kết biên bản ghi nhớ ảnh: nam long

Những năm gần đây, địa phương đã từng bước phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP, thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất. Tuy nhiên, Cái Ngang vẫn còn nhiều khó khăn về chế biến sâu, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số, khai thác phụ phẩm nông nghiệp và nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xanh.

Bà Phương cũng cho rằng, việc triển khai dự án "Cái Ngang xanh là cơ hội để địa phương từng bước hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu nông nghiệp địa phương, thúc đẩy du lịch cộng đồng và cải thiện thu nhập cho người dân. Đảng ủy và chính quyền xã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai nhằm bảo đảm dự án được thực hiện hiệu quả, minh bạch và phát triển bền vững.

Ban tổ chức cũng trao tặng 50 bộ dụng cụ nông nghiệp, gồm thùng ủ phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh cho các hộ dân tham gia dự án ảnh: nam long

Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 50 bộ dụng cụ nông nghiệp, gồm thùng ủ phân hữu cơ và chế phẩm vi sinh cho các hộ dân tham gia dự án, góp phần hỗ trợ người dân tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ, giảm chi phí đầu vào, cải tạo đất và hạn chế phát thải ra môi trường.