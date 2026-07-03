Vĩnh Long đồng hành cùng nhà đầu tư kiến tạo không gian sống mang dấu ấn mới

Ngày 3.7, tại Vĩnh Long, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam kết hợp với Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tổ chức hội thảo "Vĩnh Long trong không gian phát triển mới: Động lực đô thị hóa và cơ hội kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới".

Ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết tỉnh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư kiến tạo những công trình, khu đô thị và không gian sống mang dấu ấn mới ẢNH: NAM LONG

Thông tin tại hội thảo cho biết, sau khi mở rộng không gian phát triển, Vĩnh Long đang đứng trước cơ hội bứt phá nhờ những động lực mới từ hạ tầng liên vùng, công nghiệp, logistics và quy mô kinh tế. Tuy nhiên, để những lợi thế này thực sự chuyển hóa thành tăng trưởng bền vững, tỉnh không chỉ cần hạ tầng cứng mà còn cần những khu đô thị có khả năng dẫn dắt phát triển, tạo sức hút đối với người dân, doanh nghiệp, chuyên gia và các hoạt động thương mại - dịch vụ.

Khi bước vào chu kỳ phát triển mới, đô thị không chỉ là nơi để ở mà cần trở thành hạ tầng phát triển, góp phần thu hút đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy thương mại - dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đây cũng là một trong những nội dung được các chuyên gia quy hoạch, kinh tế và bất động sản phân tích tại hội thảo.

Các chuyên gia quy hoạch, kinh tế và bất động sản phân tích tại hội thảo ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh không chỉ là sự điều chỉnh về tổ chức hành chính, mà còn mở ra cơ hội lịch sử để tái cấu trúc không gian phát triển, mở rộng dư địa tăng trưởng và hình thành một cực phát triển mới của ĐBSCL. Với vị trí trung tâm kết nối giữa các hành lang kinh tế, giữa kinh tế sông và kinh tế biển, giữa vùng nội địa và vùng duyên hải, tỉnh Vĩnh Long có điều kiện để phát huy mạnh mẽ lợi thế về giao thông, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dịch vụ và đô thị...

Ông Đặng Văn Chính nhấn mạnh, tỉnh Vĩnh Long mong muốn được đồng hành với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và trách nhiệm xã hội; cùng nhau kiến tạo những công trình, khu đô thị và không gian sống mang dấu ấn mới, góp phần nâng cao chất lượng phát triển của địa phương.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đúng quy định, hiệu quả và bền vững", Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nói.