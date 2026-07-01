Chủ tịch Vĩnh Long chỉ đạo 'nóng' sau cấp phép 2 mỏ cát gần cồn Tân Qui

Ngày 1.7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa có công văn về việc quản lý hoạt động khai thác cát tại mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a phục vụ công trình khẩn cấp quốc phòng, an ninh và công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

Nếu có dấu hiệu hoặc xảy ra sạt lở sẽ dừng khai thác

Công văn nêu rõ, trước khi cấp phép, cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn kỹ thuật đã khảo sát nhiều lần về địa chất, địa hình lòng sông, xác định mốc giới, lập bình đồ, đánh giá trữ lượng, triển khai quan trắc, mô phỏng thủy lực, dòng chảy để đánh giá tác động môi trường, tác động đến lòng, bờ, bãi sông khi đưa vào khai thác; lấy ý kiến các sở, ngành địa phương.

Bản đồ 2 mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Qua quá trình điều tra, khảo sát và thông qua hội đồng thẩm định chuyên môn, nhiều lần thảo luận được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương khai thác 2 mỏ cát trên để phục vụ công trình an ninh quốc phòng, dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Việc cấp phép khai thác mỏ NTSH.10 và NTSH.10a được thực hiện đúng quy trình, quy định luật Địa chất và khoáng sản.

Tuy nhiên, qua việc triển khai các bước tiếp theo sau khi cấp phép (thả phao định vị vị trí mỏ, đóng cọc đường bờ để theo dõi tình trạng sạt lở bờ sông trong suốt quá trình hoạt động của mỏ), vẫn còn nhiều người dân sinh sống tại xã An Phú Tân và xã Lục Sĩ Thành có đất tiếp giáp với đoạn sông có mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a quan tâm, lo lắng việc khai thác cát có nguy cơ gây sạt lở, ảnh hưởng đến đất đai, tài sản của mình. Điều đó xuất phát từ tâm lý lo lắng rất tự nhiên và hoàn toàn chính đáng.

Qua kết quả đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu ngày 23.6, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cam kết các nội dung sau: Trường hợp trong quá trình khai thác có dấu hiệu, xảy ra sạt lở bờ sông thuộc xã Lục Sĩ Thành và xã An Phú Tân, sẽ chỉ đạo dừng ngay hoạt động khai thác và giải quyết khắc phục, bồi thường cho người dân đúng theo quy định.

Kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác mỏ cát

Cũng theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác 2 mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a bảo đảm đúng theo giấy phép khai thác khoáng sản. Kiểm soát chặt chẽ độ sâu khai thác theo giấy phép được cấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND xã An Phú Tân khảo sát, đánh giá các điểm hiện đang sạt lở, đối chiếu quy định pháp luật để trình cấp thẩm quyền xem xét gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở khẩn cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đối thoại với người dân về 2 mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a ngày 23.6 ẢNH: NAM LONG





Ngoài giám sát sạt lở đường bờ thông qua cọc giám sát, yêu cầu 2 đơn vị được cấp phép khai thác mỏ cát tuân thủ nghiêm việc đo vẽ địa hình đáy sông (đo vẽ độ sâu lòng sông) định kỳ 1 lần/tháng để theo dõi tác động đến khu bãi nổi (người dân địa phương gọi là cồn Tiên), đóng cọc giám sát cồn Tiên, không để cồn Tiên bị ảnh hưởng do sạt lở.

Hiện UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khảo sát, đề xuất phương án mở rộng, nâng cấp đê bao khép kín quanh cồn Tân Qui để ngăn triều cường, xâm nhập mặn, tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, nông sản và phát triển du lịch cồn Tân Qui. Đồng thời, đề nghị UBND các xã Lục Sĩ Thành, An Phú Tân khẩn trương phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tình hình sạt lở ảnh hưởng đến các hộ dân tiếp giáp với đoạn sông có mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a, đề xuất lập dự án kè không để sạt lở.

Giữa tháng 3.2026, UBND tỉnh Vĩnh Long cấp phép khai thác 2 mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a trên sông Hậu (xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Trong đó, mỏ NTSH.10 phục vụ các tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi và tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai; mỏ NTSH.10a phục vụ dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Tổng trữ lượng được phép khai thác của 2 mỏ cát trên hơn 1,7 triệu m3. Mỏ NTSH.10 hơn 1,2 triệu m3, khai thác trong 2 năm. Mỏ NTSH.10a hơn 578.000 m3, khai thác trong 1 năm.



