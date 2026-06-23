Bí thư Vĩnh Long đối thoại người dân về lo ngại quanh 2 mỏ cát sông Hậu

Ngày 23.6, tại cồn Tân Qui (xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long), Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đã tổ chức cuộc đối thoại với hơn 100 người dân ở 2 xã An Phú Tân và Lục Sĩ Thành (tỉnh Vĩnh Long), nơi gần khu vực cấp phép 2 mỏ cát sông phục vụ công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

Người dân lo lắng khi 2 mỏ cát hoạt động

Trước đó, giữa tháng 3.2026, UBND tỉnh Vĩnh Long cấp phép khai thác 2 mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a trên sông Hậu (xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Trong đó, mỏ NTSH.10 để phục vụ các tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi và tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai; mỏ NTSH.10a để phục vụ dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Ông Phạm Thanh Phong, người dân cồn Tân Qui bày tỏ sự lo lắng khi cấp phép 2 mỏ cát sông ảnh: nam Long

Tổng trữ lượng được phép khai thác của 2 mỏ cát trên là hơn 1,7 triệu m3 (mỏ NTSH.10 là hơn 1,2 triệu m3, khai thác trong 2 năm; mỏ NTSH.10a là hơn 578.000 m3, khai thác trong 1 năm).

Tại buổi đối thoại, nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng khi 2 mỏ cát này đi vào hoạt động, đề nghị chính quyền địa phương phải có biện pháp giám sát theo dõi việc khai thác cát và yêu cầu có biện pháp đảm bảo tài sản của người dân, tránh sạt lở bờ sông, không gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân ở cồn Tân Qui...

Người dân cũng đề nghị trong quá trình khai thác cát, nếu xảy ra sạt lở, yêu cầu đơn vị khai thác phải dừng ngay và tiến hành khắc phục, thống kê bồi thường thiệt hại cho người dân, nếu có.

Ông Sáu Phối, người dân cồn Tân Qui đồng thuận chủ trương nhưng yêu cầu đơn vị thi công phải dừng, khắc phục hậu quả nếu xảy ra sạt lở ảnh: nam long

Bên cạnh đó, nhiều người dân ủng hộ chủ trương khai thác cát để phục vụ các dự án an ninh quốc phòng, dự án trọng điểm quốc gia, bởi đây là những công trình chung phục vụ phát triển kinh tế của địa phương và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trấn an và cam kết

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cảm ơn những ý kiến đầy trách nhiệm của người dân và cho biết nếu nhà ông sống ở khu vực này, khi nghe thông tin sắp tới sẽ có đơn vị khai thác cát sông, cũng sẽ rất lo lắng. Ông Lâu giải thích cho người dân về quy trình, thủ tục cấp phép mỏ cát, tầm quan trọng của các công trình giao thông trọng điểm quốc gia; các công trình xây dựng đều phục vụ lợi ích của người dân.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trấn an người dân và cam kết cùng chính quyền, nhân dân giám sát việc khai thác cát thực hiện theo đúng quy định của pháp luật ảnh: nam long

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng mong muốn người dân đồng lòng hỗ trợ đơn vị thi công hoàn thành công trình phục vụ cho người dân, phát triển kinh tế, xã hội của khu vực và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

"Tôi hoàn toàn đồng cảm và xin chia sẻ những băn khoăn của bà con. Với trách nhiệm là người đứng đầu tỉnh, tôi xin lắng nghe, ghi nhận và xin hứa chỉ đạo các đơn vị chức năng quản lý, giám sát để việc khai thác cát được diễn ra an toàn", ông Lâu khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đối thoại với người dân ảnh: nam long

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long cũng thông tin, việc đưa các mỏ cát vào khai thác được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, các phương án khai thác đều đã được xem xét, đánh giá tác động một cách thận trọng. Việc khai thác 2 mỏ cát nói trên không chỉ cung cấp nguồn vật liệu cho các công trình an ninh, quốc phòng khẩn cấp, công trình trọng điểm quốc gia, mà còn góp phần điều chỉnh dòng chảy, đưa dòng chảy ra xa bờ xã An Phú Tân và xã Lục Sĩ Thành.

Quan trọng hơn, khi các tuyến giao thông trọng điểm này hoàn thành sẽ tạo điều kiện để tỉnh mở rộng kết nối giao thương, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, tăng nguồn thu ngân sách; tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội...

"Tôi đã và đang chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa khai thác hiệu quả các mỏ cát, vừa bảo vệ cảnh quan, môi trường và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con. Thời gian tới, tỉnh sẽ đầu tư hạ tầng, đê bao kết hợp đường giao thông quanh cù lao Tân Qui để thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao đời sống nên rất mong bà con đồng thuận, ủng hộ", ông Trần Văn Lâu nói.