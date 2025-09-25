Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự án Vành đai 4 TP.HCM: Nạo vét cát sông Sài Gòn làm vật liệu

Uyển Nhi
Uyển Nhi
25/09/2025 21:52 GMT+7

TP.HCM thống nhất chủ trương nạo vét, tận thu cát sông Sài Gòn để làm vật liệu cho Vành đai 4 TP.HCM, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Chiều 25.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án đường Vành đai 4 sẽ được bổ sung nguồn vật liệu từ việc nạo vét, tận thu cát trên sông Sài Gòn.

Cát sông Sài Gòn làm vật liệu cho Vành đai 4 TP.HCM

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình (Sở Xây dựng TP.HCM), thông tin ngày 24.9.2025, trong cuộc họp liên kết vùng giữa TP.HCM và Tây Ninh, 2 địa phương đã thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án nạo vét một số đoạn sông Sài Gòn để tận dụng nguồn cát phục vụ thi công Vành đai 4.

Dự án Vành đai 4 TP.HCM: Nạo vét cát sông Sài Gòn làm vật liệu- Ảnh 1.

Ông Đỗ Ngọc Hải cho hay, sẽ nạo vét một số đoạn sông Sài Gòn để tận dụng nguồn cát phục vụ thi công Vành đai 4

ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo tờ trình của Chính phủ, tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM có điểm đầu tại ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha (giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường tỉnh ĐT.992), điểm cuối kết nối đường trục Bắc - Nam tại khu vực cảng Hiệp Phước (H.Nhà Bè, TP.HCM cũ). Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 207 km.

Trong đó, chiều dài đầu tư hơn 159 km, đi qua nhiều địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (18,23 km), Đồng Nai cũ (46,08 km), TP.HCM cũ (20,5 km), Long An (74,5 km).

Riêng đoạn qua Bình Dương cũ dài 47,95 km đã được HĐND tỉnh Bình Dương cũ thông qua và triển khai theo dự án độc lập.

Tổng mức đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà đầu tư, với quy mô hơn 120.000 tỉ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách khoảng 69.780 tỉ đồng (ngân sách Trung ương 29.687 tỉ đồng, ngân sách địa phương 40.092 tỉ đồng), còn lại khoảng 50.632 tỉ đồng do nhà đầu tư tham gia.

Theo kế hoạch, dự án Vành đai 4 sẽ khởi công xây dựng giai đoạn 2026 - 2029, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2028.

Tin liên quan

Vành đai 4 sẽ đột phá toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Vành đai 4 sẽ đột phá toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Sau sáp nhập, TP.HCM mới sẽ trở thành địa phương có độ dài đường Vành đai 4 đi qua lớn nhất, kết nối 3 cực kinh tế để trở thành siêu đô thị của khu vực.

TP.HCM: Bình Quới - Thanh Đa thành đô thị sinh thái, hơn 16.000 dân dời đi đâu?

Sở Tài chính TP.HCM: Lotte vẫn là chủ đầu tư dự án Thủ Thiêm

Khám phá thêm chủ đề

Vành đai 4 TP.HCM cát sông sài gòn nạo vét cát Đường Vành đai 4 sông Sài Gòn Vật Liệu Vành đai đầu tư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận