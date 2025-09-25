Dự án Vành đai 4 TP.HCM: Nạo vét cát sông Sài Gòn làm vật liệu

Chiều 25.9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án đường Vành đai 4 sẽ được bổ sung nguồn vật liệu từ việc nạo vét, tận thu cát trên sông Sài Gòn.

Cát sông Sài Gòn làm vật liệu cho Vành đai 4 TP.HCM

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình (Sở Xây dựng TP.HCM), thông tin ngày 24.9.2025, trong cuộc họp liên kết vùng giữa TP.HCM và Tây Ninh, 2 địa phương đã thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án nạo vét một số đoạn sông Sài Gòn để tận dụng nguồn cát phục vụ thi công Vành đai 4.

Ông Đỗ Ngọc Hải cho hay, sẽ nạo vét một số đoạn sông Sài Gòn để tận dụng nguồn cát phục vụ thi công Vành đai 4 ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo tờ trình của Chính phủ, tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM có điểm đầu tại ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha (giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường tỉnh ĐT.992), điểm cuối kết nối đường trục Bắc - Nam tại khu vực cảng Hiệp Phước (H.Nhà Bè, TP.HCM cũ). Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 207 km.

Trong đó, chiều dài đầu tư hơn 159 km, đi qua nhiều địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (18,23 km), Đồng Nai cũ (46,08 km), TP.HCM cũ (20,5 km), Long An (74,5 km).

Riêng đoạn qua Bình Dương cũ dài 47,95 km đã được HĐND tỉnh Bình Dương cũ thông qua và triển khai theo dự án độc lập.

Tổng mức đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà đầu tư, với quy mô hơn 120.000 tỉ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách khoảng 69.780 tỉ đồng (ngân sách Trung ương 29.687 tỉ đồng, ngân sách địa phương 40.092 tỉ đồng), còn lại khoảng 50.632 tỉ đồng do nhà đầu tư tham gia.

Theo kế hoạch, dự án Vành đai 4 sẽ khởi công xây dựng giai đoạn 2026 - 2029, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2028.