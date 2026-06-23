Khởi tố người đàn ông dụ dỗ bé gái 14 tuổi về nhà giao cấu

Ngày 23.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Tấn Anh (24 tuổi, cư trú ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Anh ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2024, Huỳnh Tấn Anh đi làm thuê ở tỉnh Đồng Tháp và có quen biết, nảy sinh tình cảm với cháu V. (14 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Đến ngày 30.1.2024, Huỳnh Tấn Anh rủ V. về nhà mình tại ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi (Vĩnh Long), sau đó dụ dỗ để thực hiện hành vi giao cấu với em.

Mới đây, sau khi tiếp nhận sự việc, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, mời Huỳnh Tấn Anh về làm việc. Quá trình làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định Huỳnh Tấn Anh thực hiện hành vi giao cấu khi V. mới 14 tuổi 11 tháng.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.