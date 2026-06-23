Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố người đàn ông dụ dỗ bé gái 14 tuổi về nhà giao cấu

Nam Long
Nam Long
Người đàn ông ở Vĩnh Long bị khởi tố vì có hành vi dụ dỗ bé gái 14 tuổi ở Đồng Tháp về nhà rồi xâm hại tình dục.

Ngày 23.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Tấn Anh (24 tuổi, cư trú ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Khởi tố người đàn ông dụ bé gái 14 tuổi ở Đồng Tháp về nhà giao cấu- Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Tấn Anh

ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu năm 2024, Huỳnh Tấn Anh đi làm thuê ở tỉnh Đồng Tháp và có quen biết, nảy sinh tình cảm với cháu V. (14 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Đến ngày 30.1.2024, Huỳnh Tấn Anh rủ V. về nhà mình tại ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi (Vĩnh Long), sau đó dụ dỗ để thực hiện hành vi giao cấu với em.

Mới đây, sau khi tiếp nhận sự việc, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, mời Huỳnh Tấn Anh về làm việc. Quá trình làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định Huỳnh Tấn Anh thực hiện hành vi giao cấu khi V. mới 14 tuổi 11 tháng.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Uống rượu say, bé gái 12 tuổi bị 4 thiếu niên hiếp dâm

Uống rượu say, bé gái 12 tuổi bị 4 thiếu niên hiếp dâm

Say rượu sau cuộc nhậu, bé gái 12 tuổi bị nhóm thiếu niên đưa vào phòng ngủ rồi hiếp dâm. Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và khởi tố 4 thiếu niên liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi khởi tố đồng tháp

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận