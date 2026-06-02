Bị khởi tố vì giao cấu với bạn gái 'nhí' quen trên mạng xã hội

Ngày 2.6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thạch Sà Rạt (21 tuổi, ở ấp Cẩm Hương, xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị can Thạch Sà Rạt tại cơ quan công an ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 4.2025, Thạch Sà Rạt quen biết em K. (ngụ tỉnh Vĩnh Long) thông qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm với nhau.

Từ tháng 6 đến tháng 10.2025, Rạt đã nhiều lần hẹn gặp mặt K. để đưa đi chơi và sau đó thực hiện hành vi giao cấu với em K. Tại thời điểm bị Rạt xâm hại, em K. mới hơn 13 tuổi.

Sau đó, gia đình em K. phát hiện sự việc nên đến trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, bước đầu, Rạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.