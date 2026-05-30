Vĩnh Long: Bị phạt vì quấy rối tình dục bé gái

Ngày 30.5, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an xã Tiên Thủy vừa tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với N.H.Đ (21 tuổi, ở ấp Phước Hòa, xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác.

Trước đó, lúc 9 giờ 43 phút ngày 15.5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ việc một người đàn ông chạy xe máy cùng chiều với một bé gái đi xe đạp điện. Sau đó người đàn ông đã bất ngờ có hành vi quấy rối tình dục đối với bé gái rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Thủy đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Qua công tác rà soát, thu thập tài liệu, lực lượng công an xác định người thực hiện hành vi là Đ. nên tiến hành mời lên làm rõ. Tại cơ quan công an, Đ. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an xã Tiên Thủy đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ. số tiền 7 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác.

Công an xã Tiên Thủy khuyến cáo người dân khi phát hiện các hành vi quấy rối, xâm hại phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý; chủ động ghi nhận thông tin, hình ảnh, biển kiểm soát phương tiện nhằm phục vụ công tác xác minh, xử lý đối tượng vi phạm.

Công an cũng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán thông tin, hình ảnh, clip liên quan đến người bị hại khi chưa được sự đồng ý; bảo đảm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm và hạn chế ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống của người bị hại.