Công an xác minh vụ 2 cô gái tố bị quấy rối, hành hung ở Hà Nội

Chiều 15.5, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Công an P.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang xác minh vụ xô xát xảy ra trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu (P.Đống Đa), vào khoảng 22 giờ ngày 14.5.

Cảnh xô xát giữa 2 nhóm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh mâu thuẫn, xô xát giữa 2 cô gái trẻ và cặp nam nữ, được cho là vợ chồng.

Theo nội dung đoạn video, 2 cô gái cho rằng bị quấy rối tình dục, tuy nhiên người đàn ông cùng vợ phủ nhận. Sau đó, xô xát xảy ra.

Người đàn ông đã đạp, đánh 2 cô gái trẻ. Người phụ nữ đi cùng người đàn ông cũng có hành vi đạp, tát đối phương cùng chồng.

Công an P.Đống Đa làm việc với những người liên quan ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Đống Đa đã tổ chức rà soát, xác định những người liên quan đến vụ việc và mời đến làm việc.

Những người liên quan được xác định là N.H.M (44 tuổi, trú P.Vĩnh Hưng, Hà Nội), P.V.D (44 tuổi, trú P.Hoàng Mai, Hà Nội), N.T.T (42 tuổi, trú xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (37 tuổi, trú xã Phú Xuyên), V.H.L (25 tuổi, trú P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và N.G.H (25 tuổi, trú P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Công an P.Đống Đa đang tiến hành lấy lời khai để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.