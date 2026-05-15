Thời sự Pháp luật

Công an xác minh vụ 2 cô gái tố bị quấy rối, hành hung ở Hà Nội

Trần Cường
15/05/2026 18:19 GMT+7

Cơ quan chức năng đang làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ xô xát giữa 2 cô gái và cặp vợ chồng ở Hà Nội. Nguyên nhân vụ việc được cho là 2 cô gái tố cáo bị quấy rối tình dục.

Chiều 15.5, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Công an P.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang xác minh vụ xô xát xảy ra trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu (P.Đống Đa), vào khoảng 22 giờ ngày 14.5.

Tố bị quấy rối, 2 cô gái bị hành hung tại Hà Nội - Ảnh 1.

Cảnh xô xát giữa 2 nhóm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh mâu thuẫn, xô xát giữa 2 cô gái trẻ và cặp nam nữ, được cho là vợ chồng.

Theo nội dung đoạn video, 2 cô gái cho rằng bị quấy rối tình dục, tuy nhiên người đàn ông cùng vợ phủ nhận. Sau đó, xô xát xảy ra.

Người đàn ông đã đạp, đánh 2 cô gái trẻ. Người phụ nữ đi cùng người đàn ông cũng có hành vi đạp, tát đối phương cùng chồng.

Tố bị quấy rối, 2 cô gái bị hành hung tại Hà Nội - Ảnh 2.

Công an P.Đống Đa làm việc với những người liên quan

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Đống Đa đã tổ chức rà soát, xác định những người liên quan đến vụ việc và mời đến làm việc.

Những người liên quan được xác định là N.H.M (44 tuổi, trú P.Vĩnh Hưng, Hà Nội), P.V.D (44 tuổi, trú P.Hoàng Mai, Hà Nội), N.T.T (42 tuổi, trú xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (37 tuổi, trú xã Phú Xuyên), V.H.L (25 tuổi, trú P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và N.G.H (25 tuổi, trú P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Công an P.Đống Đa đang tiến hành lấy lời khai để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Công an truy tìm người đàn ông quấy rối cô gái trong hẻm ở TP.HCM

Công an phường Cầu Kiệu (TP.HCM) đang khẩn trương xác minh, truy tìm người đàn ông đi xe máy có hành vi quấy rối một cô gái trẻ trong con hẻm ở TP.HCM.

