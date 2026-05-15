Đăng ảnh con lên mạng xã hội, cha mẹ có thể vô tình tiếp tay cho kẻ xấu

Sáng 15.5, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ tổ chức lễ phát động chiến dịch và tọa đàm Vì an toàn trẻ em Việt Nam. Đây là chiến dịch truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo hành, xâm hại và tổn thương trên môi trường sống lẫn không gian mạng.

Theo thống kê, chỉ trong chưa đầy 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận ít nhất 30 vụ bạo lực liên quan trẻ em được báo chí phản ánh, trong đó có 12 vụ bạo lực gia đình, 18 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng.



Bên cạnh đó, nghiên cứu của UNICEF cho thấy có tới 72,4% trẻ em từ 1 - 14 tuổi tại Việt Nam từng bị người thân bạo hành về thể chất hoặc tinh thần, hoặc trải qua các hình thức "kỷ luật bạo lực".

Nhiều trẻ em bị xâm hại trên không gian mạng

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết Việt Nam có khoảng 78 triệu người sử dụng internet, tương đương gần 80% dân số.

Theo thống kê của lực lượng công an, từ năm 2021 đến hết năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 10.000 vụ xâm hại trẻ em. Trong đó có hơn 1.800 vụ liên quan đến việc lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em, chiếm khoảng 20% tổng số vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn cho biết thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc đáng lo ngại liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng. Tháng 1.2025, qua rà soát trên internet, cơ quan chức năng phát hiện hình ảnh trẻ em Việt Nam liên quan đến xâm hại tình dục bị phát tán trên các diễn đàn đồi trụy.

Sau quá trình phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Anh, lực lượng chức năng xác định đối tượng là một người Anh gốc Việt và người này sau đó bị xử phạt tới 25 năm tù.

Phó cục trưởng A05 cũng dẫn lại một vụ việc xảy ra năm ngoái khi lực lượng công an phối hợp xử lý một nhóm lừa đảo chuyên nhắm vào phụ huynh có con nhỏ. Nhóm này gọi điện thông báo con bị ốm, tai nạn để yêu cầu phụ huynh chuyển tiền khẩn cấp. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định dữ liệu của trẻ đã bị thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có mạng xã hội của chính phụ huynh.



Từ thực tế xử lý nhiều vụ việc, thượng tá Nguyễn Bá Sơn khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt thận trọng khi chia sẻ thông tin, hình ảnh của con lên mạng xã hội, nhất là những dữ liệu mang tính riêng tư.

"Chỉ từ những hình ảnh, bài đăng của phụ huynh, kẻ xấu có thể biết trẻ học trường nào, lớp nào, thường đi đâu, có tính cách ra sao", thượng tá Nguyễn Bá Sơn nói.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ cho biết chiến dịch được triển khai đa nền tảng trên truyền hình, mạng xã hội, trường học, bệnh viện, khu dân cư và các không gian công cộng trên toàn quốc.

"Chúng tôi mong muốn chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà sẽ góp phần thúc đẩy thay đổi hành vi xã hội, để việc bảo vệ trẻ em trở thành phản xạ của cộng đồng trước những dấu hiệu bất thường liên quan đến trẻ nhỏ", ông Từ Lương chia sẻ.

Tại tọa đàm, các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, đại diện ngành y tế, luật sư và chuyên gia tâm lý đã cùng trao đổi về các nguy cơ trẻ em đang đối mặt hiện nay như bạo lực gia đình, bạo hành học đường, xâm hại trên môi trường mạng; đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm phát hiện sớm, hỗ trợ kịp thời và hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em từ cấp cơ sở.