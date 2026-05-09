Đừng im lặng với bạo hành trẻ em, hãy gọi tổng đài 111

Ngày 2.5, bé N.G.K (2 tuổi, ở xã Hòa Hiệp, TP.HCM) bị mẹ ruột và người tình bạo hành nghiêm trọng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng sau đó được cứu sống. May mắn cho cháu bé khi được người hàng xóm phát hiện cùng với sự vào cuộc kịp thời của cơ quan công an.

Bé K. nhập viện trong tình trạng rất nặng với chẩn đoán đa chấn thương do bạo hành. Bé bị chấn thương gan độ II, lách độ II, tụy độ III, thận độ I, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay và cẳng tay phải (cũ) cùng nhiều vết thương ở đầu và lưng.

Vết thương đòn roi in hằn trên lưng bé K. ở TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Riêng cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội không được may mắn như vậy. Khi xe cứu thương đến, sự sống của bé đã không còn.

Cả hai bé đều bị chính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con mình. Vậy khi nghi ngờ có dấu hiệu bạo hành, những người xung quanh cần làm gì và liên lạc với tổng đài, cơ quan chức năng nào để sớm cứu lấy trẻ?

Một cuộc gọi, cơ hội cứu lấy mạng sống của trẻ

Trao đổi với Báo Thanh Niên, luật sư Đậu Thị Quyên, Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho rằng nhiều vụ trẻ em bị bạo hành dẫn đến tử vong không phải là bi kịch xảy ra trong một ngày, mà là chuỗi tổn thương kéo dài.

Luật sư Đậu Thị Quyên, Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, đề nghị người dân hãy gọi ngay 111, chính quyền địa phương để cứu trẻ trước khi quá muộn ẢNH: NVCC

"Vì vậy, đôi khi một cuộc gọi đến 111, một lần báo công an hay chỉ một quyết định lên tiếng đúng lúc cũng có thể không đơn thuần là tố giác hành vi bạo lực, mà còn là cơ hội cuối cùng để cứu lấy mạng sống của trẻ", luật sư Quyên nhấn mạnh.

Có cháu bé phát tín hiệu cầu cứu qua tiếng khóc kéo dài, qua những vết thương lặp đi lặp lại, qua sự sợ hãi bất thường, tình trạng suy kiệt, bị nhốt, bị bỏ đói, bị chửi bới kéo dài. Chúng ta đừng xem đó là "chuyện riêng trong gia đình", mà hãy lên tiếng đúng lúc. Người dân không nên chờ đến khi có thương tích nghiêm trọng hoặc hậu quả đặc biệt nặng nề mới báo tin.

Theo quy định của Luật Trẻ em 2016, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em bị bạo hành, xâm hại, bỏ mặc hoặc đang ở trong môi trường nguy hiểm thì cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo, tố giác kịp thời để cơ quan chức năng can thiệp và bảo vệ trẻ em.

Vết thương ở chân của bé K. đã bung mài ẢNH: DUY TÍNH

Người dân có thể phản ánh thông tin qua nhiều kênh khẩn cấp

Theo luật sư Đậu Thị Quyên, người dân có thể phản ánh thông tin qua nhiều kênh khẩn cấp. Trước tiên là tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoạt động miễn phí 24/24 trên toàn quốc, để tiếp nhận thông tin, tư vấn, phối hợp can thiệp và bảo vệ trẻ em bị bạo hành, xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

Tại TP.HCM, người dân có thể liên hệ tổng đài 1800 9069 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM để được hỗ trợ pháp lý và kết nối các biện pháp bảo vệ trẻ em. Trong các trường hợp trẻ đang bị đánh đập, bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng hoặc có dấu hiệu nguy hiểm khẩn cấp, cần gọi ngay 113 để lực lượng công an can thiệp kịp thời.

Ngoài ra, người dân cũng có thể trình báo với công an địa phương, UBND cấp xã, nhà trường, hội phụ nữ, cán bộ phụ trách công tác trẻ em hoặc các đơn vị thuộc ngành y tế tại địa phương đang thực hiện chức năng quản lý và bảo vệ trẻ em để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

PGS-TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm và tặng quà cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man ẢNH: DUY TÍNH

TP.HCM hiện cũng đang triển khai mô hình "một cửa" hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại tại các bệnh viện chuyên khoa lớn như Bệnh viện Nhi đồng I, Bệnh viện Nhi đồng thành phố và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Theo luật sư Quyên khi phát hiện dấu hiệu bạo lực hoặc xâm hại, bệnh nhân sẽ được chuyển ngay đến "Phòng một cửa" để đồng thời được hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và kết nối các cơ quan chức năng theo cơ chế phối hợp liên ngành.

Đây là mô hình rất mới mang tính hỗ trợ cao vì người bị bạo lực không còn phải tự đi qua nhiều cơ quan khác nhau để cầu cứu. Đồng thời giúp phát hiện sớm và can thiệp nhanh hơn đối với các trường hợp trẻ em đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Tổng đài 111, "đường dây báo động đỏ" bảo vệ trẻ em Ngày 8.5, PGS-TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm và tặng quà cho bé trai N.G.K đang nằm điều trị tại đây. Theo ông Thức, thời gian qua Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách lớn về bảo vệ trẻ em như luật Trẻ em cùng các nghị quyết, chỉ thị của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Chính trị. Ngành y tế cũng triển khai nhiều chương trình phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, đuối nước và chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em... Tuy nhiên, ông Thức cho rằng bạo hành trẻ em vẫn là "tội phạm ẩn", khó phát hiện và liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc đau lòng trong thời gian gần đây. Việc thăm hỏi, hỗ trợ sau sự việc chỉ mang tính tình huống, còn giải pháp căn cơ vẫn là phòng ngừa từ sớm. Một trong những hướng được nhấn mạnh là phân nhóm trẻ có nguy cơ bị bạo hành cao để theo dõi sát và can thiệp kịp thời với sự tham gia của ngành y tế, công an, chính quyền địa phương, trường học, đoàn thể và cộng đồng. Nhiều quốc gia đã áp dụng hiệu quả mô hình phân loại nguy cơ này nhằm ngăn chặn bạo hành từ sớm. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng nhấn mạnh vai trò của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, xem đây như "đường dây báo động đỏ" trong bảo vệ trẻ em. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu bạo hành, người dân chỉ cần gọi 111 để hệ thống liên ngành lập tức kích hoạt can thiệp. Đề nghị tăng cường truyền thông để số tổng đài được phổ biến rộng khắp đến từng khu dân cư, khu công nghiệp và các gia đình có nguy cơ cao.



