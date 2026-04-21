Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Phản ánh trẻ em bị bạo hành qua cổng thông tin nào?

Sỹ Đông
21/04/2026 09:58 GMT+7

Khi thấy phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, ngược đãi hoặc cần hỗ trợ, người dân có thể phản ánh qua cổng thông tin 1022.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất chủ trương tích hợp các đường dây nóng hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, phụ nữ vào Cổng thông tin 1022, nhằm thống nhất đầu mối tiếp nhận và nâng cao hiệu quả xử lý các phản ánh của người dân.

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Y tế và Sở Khoa học và Công nghệ về việc tích hợp các đường dây nóng tiếp nhận, điều phối, xử lý thông tin liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực, xâm hại, ngược đãi, lao động trẻ em, trẻ em bị bạo hành… hiện có trên địa bàn vào Cổng thông tin 1022 TP.HCM.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế tiếp nhận, xử lý thông tin theo thẩm quyền; đồng thời khẩn trương xây dựng, ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý trước ngày 30.4. Việc xử lý phải bảo đảm phản ứng kịp thời đối với các trường hợp khẩn cấp, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Bảo mẫu đánh trẻ sơ sinh tại Mái ấm Hoa Hồng (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) bị Báo Thanh Niên phản ánh hồi tháng 9.2024

ẢNH: UYỂN NHI

Trong thời gian chuyển tiếp, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM và các đơn vị liên quan duy trì hoạt động các đường dây nóng hiện hữu. Đồng thời, thực hiện kết nối, điều hướng cuộc gọi về Cổng thông tin 1022, bảo đảm việc tiếp nhận thông tin diễn ra liên tục, không gián đoạn.

Cùng với đó, các đơn vị xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động các số tổng đài cũ sau khi hệ thống mới vận hành ổn định; tổ chức truyền thông đồng bộ về việc duy trì các số hiện hữu và lộ trình chuyển đổi sang Cổng thông tin 1022, bảo đảm rõ ràng, tránh gây nhầm lẫn cho người dân.

Trong văn bản đề xuất trước đó, Sở Y tế cho biết hiện Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM đang vận hành đường dây nóng 1900.545.559 để tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại. Ngoài ra, các địa phương sau sắp xếp như Bình Dương (cũ) sử dụng đầu số 1800.8186, Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng số 0914.673.484.

Cổng thông tin 1022 hiện là kênh giao tiếp hành chính công đa lĩnh vực của TP.HCM, có khả năng tích hợp, mở rộng nhiều dịch vụ và hỗ trợ miễn phí cho người dân. Qua kênh này, người dân có thể phản các sự cố, bất cập hạ tầng đô thị như cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, xe buýt, viễn thông, vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng lề đường… để các đơn vị liên quan xử lý.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận