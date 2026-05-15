Baifern Pimchanok lên tiếng về nghi vấn 'ủng hộ quấy rối tình dục'

Châu Mộc
15/05/2026 10:37 GMT+7

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận về việc 'thả tim' bài đăng của người trong cuộc, nữ minh tinh Baifern Pimchanok đã có những chia sẻ thẳng thắn, khẳng định lập trường của bản thân.

Những ngày qua, mạng xã hội Thái Lan chấn động trước vụ bê bối giữa hai anh em nhà Scott: Sai Scott và Pie Sunith Scott (thành viên gia tộc Singha quyền lực). Sau khi Pie Sunith đăng tải clip phân trần trên tài khoản Instagram của vợ là nữ diễn viên Mild Lapassalan, nhiều sao hạng A đã vào tương tác, trong đó có Baifern Pimchanok. Động thái này lập tức khiến Baifern rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng với hàng loạt ý kiến trái chiều.

Xuất hiện ở sự kiện "Baby bright sun sun beach club" tại Chonburi mới đây, Baifern thẳng thắn trao đổi với truyền thông để làm rõ vụ việc.

Khi được phóng viên hỏi về việc có theo dõi về những lùm xùm vừa qua của Mild hay không, Baifern nói: "Tôi có biết. Vì vừa bay về nước vào hôm qua nên tôi mới thực sự nắm bắt được tin tức. Thú thật, tôi vô cùng bất ngờ và sốc".

Nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay giải thích thêm rằng cô biết tin cùng lúc với công chúng và hoàn toàn không thân thiết với chồng của Mild (Pie Sunith) trước đó: "Tôi chỉ mới gặp anh ấy đúng một lần tại đám cưới của họ. Tôi không hề biết những chi tiết hay góc khuất trong gia đình họ".

Baifern Pimchanok Luevisadpaibul xuất hiện lần đầu trước báo chí kể từ sau lùm xùm của cô bạn thân Mild - nàng dâu gia tộc Singha

Đặc biệt, khi nhắc đến đoạn ghi âm bằng chứng gây phẫn nộ trong vụ việc, Baifern bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với phía nạn nhân: "Về đoạn clip âm thanh đó, tôi cảm thấy rất buồn và thương xót cho nạn nhân. Cá nhân tôi không bao giờ chấp nhận hành vi quấy rối tình dục trong bất kỳ trường hợp nào. Điều đó thực sự gây đau lòng".

Trước việc bị cộng đồng mạng "đào bới" danh sách những người nhấn yêu thích bài đăng của Mild để chỉ trích, Baifern cho biết cô thấu hiểu phản ứng của dư luận vì đây là vấn đề xã hội nghiêm trọng. Tuy nhiên, cô cũng làm rõ mục đích hành động của mình.

"Với tôi, vì chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Mild, nên khi cô ấy đăng bài, việc tôi nhấn 'thích' chỉ đơn giản là cách để nhắn nhủ rằng tôi vẫn ở đây và lo lắng cho tình trạng của cô ấy với tư cách một người bạn", Baifern chia sẻ.

Nữ minh tinh cũng khẩn thiết hy vọng công chúng không đánh đồng việc tương tác trên mạng xã hội với việc ủng hộ hành vi sai trái: "Tôi tin rằng bản thân mình cũng như nhiều người khác đều hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho quấy rối tình dục".

Nữ diễn viên Mild Lapassalan: Nàng dâu hào môn giữa bê bối gia tộc Singha

Từng được xem là 'nữ thần thanh xuân' của thế hệ 9X Thái Lan, những ngày qua Mild Lapassalan trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội khi vụ ồn ào liên quan đến gia tộc Singha liên tục gây xôn xao dư luận.

