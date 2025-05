Tây Ninh: Xử phạt người say gọi điện quấy rối đường dây nóng công an

Ngày 21.5, UBND xã Tân Hà, H.Tân Châu (Tây Ninh) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.V (44 tuổi, ngụ xã Tân Hà, H.Tân Châu) về hành vi gọi điện vào số đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm.

Ông T.V.V tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Trước đó, ngày 8.5, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Công an xã Tân Hà vào cuộc xác minh và xác định chủ thuê bao thường xuyên gọi điện quấy rối số đường dây nóng Công an tỉnh là T.T.V nên mời lên làm rõ.

Tại cơ quan công an, ông V. khai nhận, Công an xã Tân Hà có dán thông báo số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh Tây Ninh trước cửa nhà để tiếp nhận và xử lý tin báo về an ninh trật tự. Sau khi uống rượu, ông V. nghe tiếng chó sủa nên gọi liên tục vào số đường dây nóng Công an tỉnh để trình báo và có những lời lẽ văng tục, xúc phạm làm ảnh hưởng đến hoạt động đường dây nóng.

Ông V. khai nhận: "Lúc đó, do tôi quá say nên có lời nói xúc phạm khi gọi điện thoại đến đường dây nóng của công an chứ không có mục đích gì khác".

Với hành vi trên, UBND xã Tân Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông T.V.V với số tiền 2,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát thông tin các đối tượng có hành vi quấy nhiễu đến số điện thoại đường dây nóng để xử lý theo quy định pháp luật.