Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố vụ án giao cấu có liên quan thầy giáo dạy toán ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
11/05/2026 15:13 GMT+7

Sau 3 năm người mẹ nữ sinh tố cáo thầy giáo dạy toán có hành vi giao cấu với con gái mình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Ngày 11.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định khởi tố vụ án giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 25.11.2023, bà H.T.C.T (44 tuổi, ngụ xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long) đến cơ quan công an trình báo con gái bà là N.T.M.T (17 tuổi) bị ông V.V.L (57 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long), giáo viên Trường THCS và THPT Mỹ Phước, nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Thời điểm thực hiện hành vi giao cấu, em T. chỉ mới 14 tuổi. 

Khởi tố vụ án 'giao cấu' có liên quan thầy giáo dạy toán ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

Thông báo giải quyết đơn tố giác ông V.V.L của bà H.T.C.T

ảnh: nam long

Theo đơn trình báo của bà T., từ tháng 3.2023 đến khoảng tháng 10.2023, ông L. dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần với T. tại nhà của ông L.

Sau 3 năm tố cáo, ngày 29.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Ông L. cũng được cho là người liên quan trong vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh nghi có hành vi xâm hại nữ sinh L.T.V.A (17 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long - thời điểm tố cáo bị xâm hại V.A mới 13 tuổi).

Tin liên quan

Lần thứ 2 viện kiểm sát yêu cầu điều tra lại vụ nữ sinh bị xâm hại ở Vĩnh Long

Lần thứ 2 viện kiểm sát yêu cầu điều tra lại vụ nữ sinh bị xâm hại ở Vĩnh Long

Viện KSND khu vực 2 Vĩnh Long hủy bỏ 2 quyết định giải quyết khiếu nại và không khởi tố vụ án hình sự của Công an tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu điều tra lại vụ nữ sinh bị xâm hại.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi khởi tố Thầy giáo vĩnh long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận