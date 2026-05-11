Khởi tố vụ án giao cấu có liên quan thầy giáo dạy toán ở Vĩnh Long

Ngày 11.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định khởi tố vụ án giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 25.11.2023, bà H.T.C.T (44 tuổi, ngụ xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long) đến cơ quan công an trình báo con gái bà là N.T.M.T (17 tuổi) bị ông V.V.L (57 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long), giáo viên Trường THCS và THPT Mỹ Phước, nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Thời điểm thực hiện hành vi giao cấu, em T. chỉ mới 14 tuổi.

Thông báo giải quyết đơn tố giác ông V.V.L của bà H.T.C.T ảnh: nam long

Theo đơn trình báo của bà T., từ tháng 3.2023 đến khoảng tháng 10.2023, ông L. dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần với T. tại nhà của ông L.

Sau 3 năm tố cáo, ngày 29.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Ông L. cũng được cho là người liên quan trong vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác minh nghi có hành vi xâm hại nữ sinh L.T.V.A (17 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long - thời điểm tố cáo bị xâm hại V.A mới 13 tuổi).