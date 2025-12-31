Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vĩnh Long: Khởi tố bị can giao cấu với cháu gái của người cưu mang mình

Nam Long
Nam Long
31/12/2025 12:04 GMT+7

Được một người cho ở nhờ tại nhà trọ để đi bán vé số, nhưng sau cuộc nhậu, Lê Văn Nhàn (21 tuổi) đã giao cấu với cháu ngoại của người cưu mang mình.

Ngày 31.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Nhàn (21 tuổi, ở khóm Thuận Tiến C, P.Bình Minh, Vĩnh Long), để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

- Ảnh 1.

Bị can Lê Văn Nhàn nghe tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, Nhàn có hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày đi bán vé số dạo, được ông T.V.Đ (đang ở trọ tại một nhà trọ thuộc khóm Thuận Tân A, P.Bình Minh) cho ở nhờ từ ngày 5.7.

Tối 7.7, sau khi nhậu về, Nhàn đã thực hiện hành vi xâm hại cháu T.T.N.T (14 tuổi, là cháu ngoại ông Đ., ở cùng địa chỉ trên). Sau đó, ông Đ. phát hiện vụ việc nên cùng bị hại đến đến Công an P.Bình Minh trình báo.

Vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

