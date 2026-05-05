Lần thứ 2 viện kiểm sát yêu cầu điều tra lại vụ nữ sinh bị xâm hại ở Vĩnh Long

Ngày 5.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, ông Huỳnh Minh Trung, Viện trưởng Viện KSND khu vực 2 (tỉnh Vĩnh Long) vừa có quyết định chấp nhận đơn khiếu nại của bà L.T.T.B (35 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) trong vụ nữ sinh L.T.V.A (17 tuổi) nghi bị thầy giáo xâm hại.

Lần thứ 2 hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Theo đó, Viện KSND khu vực 2 có quyết định hủy quyết định giải quyết khiếu nại số 1519 ngày 19.3.2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long và quyết định không khởi tố vụ án hình sự việc "dâm ô đối với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" số 881 ngày 16.2.2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.

Yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên theo quy định của pháp luật.

Viện KSND có quyết định hủy quyết định giải quyết khiếu nại số 1519 và quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long

ảnh: nam long

Trước đó, ngày 16.2.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 881 đối với nguồn tin tố giác về tội phạm nêu trên. Do không đồng ý với quyết định không khởi tố nên bà B. khiếu nại.

Ngày 19.3.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định giải quyết khiếu nại số 1519 giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 881 trên và bác toàn bộ khiếu nại của bà B.

Sau khi xem xét đơn khiếu nại và hồ sơ giải quyết tin báo, Viện KSND khu vực 2 nhận thấy việc không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long là chưa đảm bảo, chưa đủ căn cứ vững chắc kết luận có hay không có dấu hiệu phạm tội để bác đơn yêu cầu xem xét của người tố giác.

Vì vậy, cần thiết phải hủy toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại số 1519 và quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 881 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục thụ lý, xác minh, làm rõ lại từ đầu theo quy định của pháp luật.

Đây là lần thứ 2 Viện KSND hủy quyết định của cơ quan công an. Trước đó, ngày 24.11.2023 Viện KSND tỉnh Vĩnh Long có thông báo hủy bỏ quyết định của Viện KSND H.Mang Thít về việc bác đơn khiếu nại của gia đình bà B. trong vụ nữ sinh L.T.V.A (thời điểm này mới 14 tuổi) nghi bị thầy giáo xâm hại tình dục nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Mang Thít không khởi tố vụ án.

Đồng thời, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Viện KSND H.Mang Thít phối hợp với cơ quan điều tra thụ lý, xác minh, làm rõ lại từ đầu theo quy định của pháp luật.

Thầy giáo kêu nữ sinh 14 tuổi đến nhà làm lại kiểm tra môn toán giữa kỳ

Trước đó, ngày 8.3.2023, bà B. đến Công an xã Mỹ Phước (nay là Công an xã Nhơn Phú) tố giác ông V.V.L (57 tuổi, ngụ ấp Cái Kẻ, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cũ) có hành vi dâm ô đối với V.A là cháu ruột bà B., sống cùng bà B. (thời điểm bà B. tố cáo bị xâm hại, V.A mới 13 tuổi).

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ảnh: nam long

Theo nội dung tố giác và lời trình bày của V.A, vào khoảng 14 giờ ngày 14.11.2022, do kết quả bài kiểm tra môn toán giữa học kỳ không cao, ông L. (giáo viên dạy toán, chủ nhiệm lớp của V.A, V.A là lớp trưởng) đã nhắn tin qua Zalo gọi bà B. đến nhà ông để nhận đề kiểm tra về cho V.A làm lại nhằm cải thiện điểm số. Tuy nhiên do bà B. đi Cần Thơ chưa về nên V.A nhắn tin cho thầy để V.A đến nhà thầy lấy, và được ông L. đồng ý, đồng thời dặn V.A không đi cùng người khác.

Do không có phương tiện đi lại, V.A rủ bạn học cùng lớp là T.T.D.M (bằng tuổi V.A) chở đến nhà ông L. Khi đến nơi, ông L. kêu V.A vào trong nhà, còn M. đứng chờ ngoài sân.

Theo trình bày của V.A, khi vào trong nhà, ông L. đã có hành vi dùng tay sờ vào mông, eo, ngực, bộ phận sinh dục của V.A; sau đó dùng tay đưa vào bên trong vùng kín của em. Khi đang thực hiện hành vi thì có người bên ngoài gọi nên ông L. dừng lại, đưa đề kiểm tra cho V.A và để V.A ra về.

Khoảng 2 - 3 tuần sau, V.A kể lại sự việc cho gia đình biết.