Ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia

Ngày 15.8, tại hội thảo "Dữ liệu du lịch trong phát triển Kinh tế số", Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) và Tập đoàn Sun Group đã công bố nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia mang tên Visit Vietnam.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia khẳng định lộ trình phát triển Visit Vietnam được hoạch định rõ ràng ẢNH: N.H

Đây là hệ thống tích hợp thông tin, đánh giá điểm đến và công cụ đặt dịch vụ du lịch, được kỳ vọng trở thành bước tiến chiến lược trong quá trình số hóa ngành du lịch Việt Nam.



Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, NDA cùng các đối tác chiến lược như Sun Group, Visa, Mastercard, Trip.com… đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Visit Vietnam. Nền tảng đóng vai trò trung tâm kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách, hình thành hệ sinh thái du lịch minh bạch, thông minh và an toàn.

Dữ liệu trên nền tảng sẽ được đóng góp từ cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và chính du khách.

Visit Vietnam ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến như trợ lý du lịch ảo AI Travel Assistant hỗ trợ lập kế hoạch, đặt dịch vụ tự động; nền tảng NDAchain.vn xác thực phi tập trung; bảo mật bằng công nghệ Blockchain và Tokenization. Hệ thống tích hợp toàn diện các dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, chương trình khách hàng thân thiết…, đảm bảo độ tin cậy và an toàn thông tin ở mức cao nhất.

Hiệp hội Dữ liệu quốc gia trao bản ghi nhớ hợp tác cho Tập đoàn Sun Group ẢNH: N.H

Thiếu tá Đào Đức Triệu, Tổng thư ký NDA, nhấn mạnh: "Đây là bước đi quan trọng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu du lịch công - tư, kết nối nhiều nguồn dữ liệu, phục vụ đồng thời ba mục tiêu: quản lý, kinh doanh và nâng cao trải nghiệm du khách".

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, cho biết năm 2025, ngành du lịch được giao nhiệm vụ đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, đóng góp tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5%. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số là giải pháp then chốt để duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.

Ông Khánh thông tin, lộ trình phát triển Visit Vietnam được hoạch định rõ ràng. Theo đó, vào tháng 10 tới sẽ ra mắt Nền tảng Dữ liệu quốc gia và Dashboard Du lịch phiên bản 1.0 cho Chính phủ; quý 2/2026 mở ra cho công chúng với hệ thống đánh giá xác thực qua blockchain và công cụ lập kế hoạch chuyến đi.

Đáng chú ý, đến APEC 2027, nền tảng sẽ tích hợp đặt dịch vụ trực tiếp, gợi ý lịch trình bằng AI và cung cấp dịch vụ dữ liệu (DaaS) cho doanh nghiệp.

Tầm nhìn dài hạn của Visit Vietnam là trở thành "siêu ứng dụng" du lịch toàn diện, đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế.



