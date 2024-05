Ra mắt nền tảng phát hiện sớm rủi ro an toàn thông tin

Sáng 30.5 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội thảo Security Summit 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố và đưa vào vận hành nền tảng quản lý và phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro an toàn thông tin.

Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long nói: "Nền tảng đi vào sử dụng sẽ đóng góp lớn cho công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia sử dụng ngay, miễn phí phục vụ cho công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng".

Nền tảng phát hiện rủi ro an toàn thông tin được phát hành miễn phí cho tổ chức, doanh nghiệp A.Q

Theo ông Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC, nền tảng này hoạt động dựa trên 4 trụ cột gồm: Hỗ trợ quản lý rủi ro trên tài sản số; Tự động đánh giá mức nghiêm trọng, sự ảnh hưởng của các rủi ro bảo mật; Phân tích dữ liệu để phát hiện và cảnh báo sớm các rủi ro về an toàn thông tin; Đưa ra khuyến nghị khắc phục rủi ro được phát hiện.

Thứ trưởng Phạm Đức Long nhận định bên cạnh lợi ích, công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) đang bị tội phạm mạng lợi dụng để phát triển các phần mềm độc hại mới, thực hiện những chiến dịch tấn công, lừa đảo tinh vi hơn, kịch bản đa dạng... Do vậy, để có được không gian mạng an toàn, bảo vệ người dân khỏi các nguy cơ lừa đảo, tấn công, cần có sự chung tay của toàn xã hội bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng hay doanh nghiệp an ninh mạng.

"Quá trình này đòi hỏi tính liên tục và thường xuyên, cùng nhau hợp lực để đối phó với những mối đe dọa an toàn thông tin ngày càng tinh vi, phức tạp", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo thống kê từ Statista, mỗi năm, số lượng lỗ hổng an toàn thông tin được phát hiện tăng liên tục. Tính riêng trong năm 2023, có tới 29.000 lỗ hổng được công bố, tương đương 60 - 70 lỗ hổng mới phát hiện mỗi ngày. Một báo cáo khác được thực hiện trong năm cũng cho biết toàn thế giới ước tính thiệt hại 8.000 tỉ USD (21 tỉ USD mỗi ngày) bởi các cuộc tấn công mạng. Con số này dự kiến tăng mạnh lên 9.500 tỉ USD trong năm 2024.