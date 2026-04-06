Ra mắt sách và triển lãm '50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn'

Cuốn sách dưới định dạng ký họa màu bằng tiếng Anh (dịch giả Đinh Quốc Anh Thư), được tác giả Lam Yên thực hiện cùng nhóm họa sĩ: Trần Xuân Hồng, Hoàng Dũng, Phùng Thế Huy, Phan Đình Trung, Phạm Minh Đức, Lê Quang Khánh, Trần Thái Nguyên, Đặng Phước Tuệ, Hồ Lê Gia Bảo, Lam Yên, Nguyễn Tấn Nhật, Nguyễn Khánh Vũ, Hoàng Hải Linh, Nguyễn Văn Thiện Quân, Bùi Hoàng Bảo, Trần Bình Minh, Trần Võ Lam Điền, Vincent Monluc, Sutien Lokulprakit.

Cuốn sách là tập hợp tranh ký họa với lời dẫn của nhà báo Lam Yên về 50 công trình kiến trúc chọn lọc, mang tính biểu tượng của đất nước như: cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, chùa Một Cột, hồ Hoàn Kiếm, đền Quán Thánh, nhà thờ Lớn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… (Hà Nội); chợ Đông Ba, Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, điện Kiến Trung (Huế); nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, Bưu điện TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM…(TP.HCM).

Nhà báo Nguyễn Tập trong buổi ra mắt tác phẩm mới 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn tại Đường sách TP.HCM ngày 4.4 ẢNH: QUỲNH TRÂN

50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn (Phanbook và NXB Thế giới ấn hành) không chỉ là ấn phẩm dành cho những độc giả quan tâm tới văn hóa, di sản, kiến trúc mà còn là món quà lưu niệm hấp dẫn, tao nhã dành cho du khách đến với VN. Cuốn sách được khởi nguồn từ những "ghi chép bằng tranh" trong sổ tay của nhiều họa sĩ, với mục đích lưu giữ cảm xúc về những không gian kiến trúc, biểu tượng văn hóa, lịch sử… ở những thành phố mà họ đã đi qua. Điều đặc biệt, hầu hết các họa sĩ góp tranh trong sách là kiến trúc sư, nên cách thể hiện không chỉ mang tính đặc tả bản thân công trình, mà còn là những khảo tả về hình thái qua con mắt nhà nghề của "dân kiến trúc".

Nhà báo Nguyễn Tập chia sẻ: "Sau những đợt hỗ trợ người mù trong và sau dịch Covid-19, Quán cơm Nụ Cười 2.000 đồng (Quỹ từ thiện Bông Sen) vẫn thường xuyên nhận được những tin nhắn, cuộc gọi từ các hội người mù tại TP.HCM. Nhu cầu hỗ trợ còn rất lớn, trong khi khả năng tài chính có hạn…". Vì vậy, tác giả cho biết 100% doanh thu từ việc bán tranh tại triển lãm (diễn ra từ ngày 4 - 9.4 tại Đường sách TP.HCM), cùng với 35% doanh thu từ việc bán sách 50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn trong khuôn khổ 2 sự kiện sẽ được đóng góp cho Quỹ từ thiện Bông Sen nhằm hỗ trợ người mù.

Nhà báo Nguyễn Tập được độc giả biết đến qua hai cuốn du ký Dặm đường lang thang (2006) và Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero (2017). Hiện anh đang phụ trách mục Góc ký họa trên Báo Thanh Niên số ra chủ nhật hằng tuần.