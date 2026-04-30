Ra mắt sách về anh hùng phi công bắn hạ B-52 Vũ Xuân Thiều

Ba cuốn thuộc bộ sách Người lính phi công kể chuyện của đại tá Nguyễn Công Huy

Cuốn sách Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử, nằm trong bộ Người lính phi công kể chuyện của đại tá Nguyễn Công Huy, giới thiệu những câu chuyện lịch sử về Không quân Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Bộ sách gồm 3 cuốn, trong đó 19 ACE của Việt Nam và Người lính phi công kể chuyện đã phát hành trước đó.

Tác phẩm mới khắc họa chân dung anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều (1945 - 1972), người phi công gắn với chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử kể hành trình từ thuở ấu thơ với những nét vẽ máy bay còn nguệch ngoạc trên giấy, đến một chàng trai Hà thành nuôi dưỡng ước mơ chinh phục bầu trời ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù từng trượt khám tuyển, ông vẫn kiên trì rèn luyện, không từ bỏ ước mơ trở thành phi công. Hình ảnh Vũ Xuân Thiều hiện lên như một biểu tượng đẹp của tuổi trẻ sống với lý tưởng, đam mê và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Tác phẩm cũng tái hiện chuyến bay cuối cùng của Vũ Xuân Thiều giữa bầu trời rực lửa những ngày cuối năm 1972, để lại một biểu tượng bất tử về lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến, sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nếu như cuốn Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử tập trung khắc họa một chân dung tiêu biểu, thì cuốn 19 Ace của Việt Nam mở rộng bức tranh về những phi công huyền thoại trên máy bay MiG như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát… Thông qua 19 chân dung phi công đạt đẳng cấp "Ace" trong kháng chiến chống Mỹ, cuốn sách góp phần tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quả cảm của của lực lượng không quân Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về những trận không chiến khốc liệt, đồng thời nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của những người lính đã chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Trong khi đó, ở cuốn Người lính phi công kể chuyện, tác giả Nguyễn Công Huy cũng kể lại hành trình đời lính của chính mình, từ ngày rời mái trường, làng quê để nhập ngũ, sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, đến khi trở về trong những năm tháng miền Bắc vang lên tiếng còi báo động. Tác phẩm giúp người đọc hình dung rõ nét đời sống của người lính bay, đặc thù của chiến trường trên không và những thời khắc trực chiến, xuất kích đầy căng thẳng trong năm 1972.

Là cựu phi công tiêm kích MiG-21, đại tá Nguyễn Công Huy kể lịch sử bằng ký ức của người từng trực tiếp sống trong không gian chiến đấu ấy. Những trang viết của ông vừa có giá trị tư liệu, vừa mang tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội và các thế hệ phi công Việt Nam. Bộ sách nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về những anh hùng phi công MiG-21 của Việt Nam - những người con quả cảm đã anh dũng chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của toàn dân tộc.

