Ra mắt tác phẩm nhìn lại 4 thập niên làm việc của nữ văn sĩ Hilary Mantel

Thông tin Hilary Mantel, tác giả của Lâu đài sói và Đến đoạn đầu đài qua đời vào tháng 9.2022 đã khiến văn đàn thế giới vô cùng bàng hoàng. Bà là một tiếng nói lớn của dòng văn chương – lịch sử nước Anh, với bộ 3 tác phẩm viết về nhân vật Thomas Cromwell - người có những cải cách liên quan đến tôn giáo quan trọng ở thế kỷ 15, dưới thời tại vị của vua Henry VIII.

Tác phẩm mới và chân dung Hilary Mantel The Guardian, The New York Times

Nhờ bộ ba này, bà đã trở thành nữ nhà văn đầu tiên trong lịch sử từng 2 lần chiến thắng giải Man Booker danh giá. Tác phẩm sau cùng The Mirror and the Light (tạm dịch: Gương và ánh sáng) cũng đã lọt vào danh sách dài của giải thưởng này. Suốt những năm qua, bà cũng được nhiều đồn đoán là một trong những gương mặt được Viện Hàn lâm Thụy Điển nhắm tới cho giải Nobel Văn chương trước khi đột ngột qua đời vì đột quỵ.

Mới đây, nhân một năm ngày mất, một tuyển tập các bài viết báo chí của bà sẽ được xuất bản vào tháng tới. Cuốn sách mới này sẽ kể về 4 thập niên làm việc của Mantel với nhiều chủ đề khác nhau, từ những khó khăn về mặt sức khỏe khi còn là một phụ nữ trẻ và thời gian sống ở Ả Rập Saudi, cho đến các chủ đề lặp đi lặp lại trong các tác phẩm của bà, như Cách mạng Pháp và nước Anh thời Tudor.

A Memoir of My Former Self: A Life in Writing được nhà xuất bản John Murray giới thiệu là “cuốn sách cuối cùng” của Mantel, sẽ được xuất bản vào ngày 19.10 tới. Ấn phẩm cũng sẽ lần đầu in lại tham luận nổi tiếng của nữ tác giả về việc khám phá quá trình làm cho lịch sử và người chết “sống lại”.

Ngoài tham luận trên, tác phẩm cũng sẽ có mặt những bài phê bình phim khi bà làm việc tại tờ The Spectator từ năm 1987 - 1991, với các bài bình trải rộng ở nhiều thể loại, từ rom-com Khi Harry gặp Sally cho đến hành động siêu anh hùng Robocop. Các chủ đề khác cũng được nhắc đến là cha của nữ tác giả, chủ nghĩa dân tộc và ý thức hệ, di sản của Công nương Diana và Jane Austen…

Bill Hamilton, đại diện văn chương của Mantel cho biết: “Tuyển tập những tác phẩm hay nhất này của Hilary sắc sảo, chạm đến cốt tủy nhưng cũng vui nhộn và đầy độc đáo, cho thấy một trong những nhà tiểu luận hàng đầu của chúng ta với độ chính xác đáng kinh ngạc ở nhiều chủ đề. Từ bản sắc cá nhân cho đến sự thăng hoa và phi lý. Nó chứa đầy những niềm vui đáng nhớ và cung cấp một cái nhìn bao quát về cuộc đời và sự nghiệp của một nhà văn xuất sắc”.

2 tác phẩm đã được chuyển ngữ của Hilary Mantel tại Việt Nam Nhã Nam

Hilary Mante đã viết 17 cuốn sách và nổi tiếng nhất với bộ ba tác phẩm nói về Thomas Cromwell. Bộ truyện đã bán được hơn 5 triệu bản trên toàn thế giới và được dịch sang 41 thứ tiếng. Các tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng của bà bao gồm A Place of Greater Safety (tạm dịch: Nơi an toàn hơn), Giving Up the Ghost (tạm dịch: Từ bỏ những bóng ma) và The Assassination of Margaret Thatcher (tạm dịch: Vụ ám sát Margaret Thatcher). Ngoài viết văn bà cũng góp bài cho nhiều tạp chí văn chương danh tiếng, như The New York Review of Books và The London Review of Books.

Nhận xét về cuốn sách mới, nữ văn sĩ người Canada Margaret Atwood coi Mantel là một “nhà văn thông minh, khéo léo, tỉ mỉ, sâu sắc. Bà ấy đã nắm bắt được những góc tối và góc khuất của bản chất con người”. Trong khi đó, nhà văn Anh Maggie O’Farrell người từng chiến thắng giải Women’s Prize for Fiction cũng coi Mantel là một “nữ hoàng văn chương” với “triều đại kéo dài, đa dạng và sức ảnh hưởng là không thể tranh cãi”.

Được biết, Hilary Mantel vẫn đang thực hiện một tác phẩm mới được lấy cảm hứng khi “kết hợp” các tiểu thuyết của Jane Austen trước khi qua đời, thế nhưng chưa có văn bản mang tính hoàn chỉnh nào có thể xuất bản.