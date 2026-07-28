Ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung: Mở không gian trải nghiệm khoa học

Tham dự lễ ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung có ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST); ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Sơ đồ Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo định hướng của Trường ĐH Quang Trung, Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung sẽ trở thành hạt nhân kết nối đào tạo, nghiên cứu và phổ biến tri thức khoa học, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ cao tại khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà trường hợp tác với Công ty công nghệ lượng tử Quandela (Pháp), Viện Lượng tử mở (OQI, Thụy Sĩ), Quanova cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), qua đó kết nối với mạng lưới lượng tử toàn cầu và triển khai chương trình phát triển nhân lực, nhân tài công nghệ lượng tử Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên phải) cùng các đại biểu nghe giới thiệu về Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung ẢNH: HOÀNG TRỌNG

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, trải nghiệm thiết bị trưng bày tại Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Hướng đến đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử

Tiến sĩ Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng Trường ĐH Quang Trung, cho biết việc thành lập Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung không chỉ là dự án nghiên cứu mà còn thể hiện định hướng tiên phong của nhà trường trong việc góp phần rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và thế giới.

"Chúng tôi cam kết tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, nơi thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ tiếp cận kiến thức lượng tử mà còn trực tiếp làm chủ và sáng tạo công nghệ của tương lai", ông Lâm nói.

Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung sẽ phục vụ học sinh, sinh viên và khách tham quan trải nghiệm khoa học ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo Trường ĐH Quang Trung, Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung vừa là không gian giới thiệu khoa học dành cho học sinh, sinh viên và khách tham quan, vừa là nền tảng để nhà trường triển khai Trung tâm Tính toán lượng tử và AI, phục vụ nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ lượng tử trong các lĩnh vực như an ninh mạng, tài chính - ngân hàng, y sinh, AI và vật liệu mới.

Theo tiến sĩ Tô Bá Lâm, chương trình phát triển nhân lực, nhân tài công nghệ lượng tử hướng đến ba mục tiêu: mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức lượng tử cho học sinh, sinh viên và nhà nghiên cứu; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế, đồng thời triển khai Chương trình Ươm tạo và phát triển nhân tài lượng tử; xây dựng Trung tâm Tính toán lượng tử trở thành nền tảng mở cho học tập, nghiên cứu và hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học.

Mở rộng hợp tác quốc tế

Tại chương trình, Trường ĐH Quang Trung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Open Quantum Institute (OQI) và Quandela, đồng thời ký kết hợp tác với Nam A Bank cùng các đơn vị đồng hành nhằm phát triển hệ sinh thái công nghệ lượng tử.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch HĐQT Nam A Bank (ngoài cùng bên trái), GS Trần Thanh Vân, ông Phạm Anh Tuấn và ông Lâm Hải Giang (Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) tại lễ ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá việc Trường ĐH Quang Trung tiên phong xây dựng Trung tâm Giải mã lượng tử là bước đi mang tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển.

Theo ông, dự án không chỉ đầu tư cho hạ tầng khoa học mà còn góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ tương lai, đưa tri thức lượng tử đến gần hơn với học sinh, sinh viên và cộng đồng.

"Thành công của trung tâm sẽ không được đo bằng một buổi lễ khởi động, mà bằng những công trình khoa học được hình thành, những tài năng trẻ được phát hiện và những giá trị thiết thực tạo ra cho cộng đồng", ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.