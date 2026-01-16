Tại lễ ra mắt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các lãnh đạo bộ, ban, ngành đã thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, sự kiện ra mắt hôm nay không chỉ là sự kiện công nghệ mà là minh chứng cụ thể cho đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số.

Ông nhấn mạnh ứng dụng ra đời trong bối cảnh yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, kịp thời, chủ động định hướng thông tin tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội nên có vai trò rất quan trọng.

Ứng dụng phải trở thành một kênh thông tin chính thống, tin cậy, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân một cách nhanh chóng, trực quan, sinh động, dễ tiếp cận.

Đồng thời, cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và phát hiện sớm những vấn đề mới, nhạy cảm, phát sinh từ cơ sở để có giải pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục đúng, kịp thời, hiệu quả. Góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng trong điều kiện mới, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại.

Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ việc ra mắt ứng dụng mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là vận hành thế nào để ứng dụng hoạt động thực sự hiệu quả, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ông đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện ứng dụng theo hướng đồng bộ, thống nhất, dễ sử dụng, an toàn, bền vững. Công nghệ phải phục vụ con người, phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyệt đối không hình thức, không chạy theo phong trào.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận trên kho ứng dụng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

"Mỗi tính năng phải rõ mục tiêu, rõ đối tượng, hiệu quả; đảm bảo nội dung thông tin chính xác, tin cậy, có chiều sâu, sức thuyết phục, gắn chặt với thực tiễn của đất nước và đời sống của nhân dân. Công tác biên tập, kiểm duyệt thông tin phải được đặt lên hàng đầu và coi đây là yếu tố quyết định uy tín, sức lan tỏa của ứng dụng", ông Trần Cẩm Tú yêu cầu.

Việc vận hành ứng dụng, đổi mới phương thức làm công tác Tuyên giáo và Dân vận để không chỉ đưa thông tin một chiều mà phải tăng cường tương tác, lắng nghe, đối thoại và phải lấy hiệu quả định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội làm mục tiêu cao nhất.

Để ứng dụng hoạt động thật sự hiệu quả, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cơ quan Đảng xây dựng ngay một bộ chỉ số đánh giá hiệu quả định kỳ.

Chúng ta không đánh giá bằng số lượng bài đăng mà phải đánh giá bằng tốc độ phản ánh, phản ứng trước các vấn đề nóng, bằng tỷ lệ hài lòng của người dân khi gửi phản ánh và bằng khả năng định hướng thực tế thông tin trên không gian mạng. Mọi ứng dụng đều phải đem lại hiệu quả thực chất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.