Tổng Bí thư: Tuyên giáo và dân vận phải ‘thấu từng nhịp đập’ đời sống, dư luận

Sáng 19.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận từ đầu năm 2025 đến nay, công tác tuyên giáo và dân vận đã thể hiện rõ vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết" và "kiến tạo niềm tin", là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Toàn ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Tới nay, hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn thành hợp nhất, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đến sự đổi mới trong tư duy và phương pháp hành động, kết hợp nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống", giữa "tuyên truyền" và "vận động".

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá mà đã chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống "phủ xanh" không gian mạng.

Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng với trình bày, kế hoạch triển khai tổng thể hệ sinh thái số của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho rằng đây sẽ là một trong những chuyển biến rất lớn về công tác tuyên truyền, "phải ứng dụng KH-CN, không còn con đường nào khác".

Tổng Bí thư cũng cho rằng phải làm sao để mỗi cán bộ tuyên giáo, dân vận nắm được, hiểu được để triển khai việc ứng dụng KH-CN. Đồng thời, phải giảm được yếu tố ảo, giả đối với thông tin trên môi trường mạng.

"Vì ảo nên không rõ chủ thể, từ đó có điều kiện để làm giả, có điều kiện để tung tin, vô trách nhiệm", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư tham quan không gian trưng bày sách trong khuôn khổ hội nghị ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Thấu từng nhịp đập" của đời sống nhân dân và dư luận xã hội

Theo Tổng Bí thư, những chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước sẽ không thể đạt được kết quả tích cực và toàn diện nếu thiếu đi vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, "định hướng tư tưởng", "thống nhất nhận thức", "đi trước mở đường" của ngành tuyên giáo và dân vận.

Đất nước đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhiệm vụ đối với công tác tuyên giáo và dân vận là cực kỳ nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang.

Do đó, Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành tập trung cao độ, làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Phải bám sát thực tiễn,"bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập" của đời sống nhân dân và dư luận xã hội.

Cần lấy nhân dân là chủ thể, làm trung tâm, sử dụng tối đa các công cụ đo lường, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để "lắng nghe" tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Từ đó tham mưu những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các "vùng trũng" dư luận.

"Các đồng chí phải thực sự "Nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình"; phải thực hiện cho kỳ được phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin" và trong giai đoạn hiện nay, phải "cổ vũ và cùng nhân dân hành động", Tổng Bí thư nói.

Ông cũng yêu cầu, cần tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động".

"Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số phải được đổi mới toàn diện, phải tiếp tục và liên tục giữ thế "chủ động tấn công, dẫn dắt". Báo chí cách mạng phải khẳng định rõ bản (chất) lĩnh cách mạng, phải thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, là "trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, là nòng cốt định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội", Tổng Bí thư phát biểu.

Tổng Bí thư cũng lưu ý việc củng cố và phát huy sức mạnh "đại đoàn kết" - điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay; tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, sắc nét trong tham mưu chiến lược các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.

Cùng đó là tập trung cao độ tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận hội tụ đủ "tâm trong - trí sáng - bút sắc", thực sự là những chiến sĩ kiên trung tham mưu chiến lược công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tư tưởng chính trị trong toàn dân.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận hội tụ đủ "tâm trong - trí sáng - bút sắc" ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT.

Theo đó, mục tiêu cao nhất là đưa công tác khoa giáo thực sự "đi trước, mở đường" cho sự nghiệp xây dựng con người, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và năng lực sáng tạo quốc gia. Tăng cường chất lượng nghiên cứu lý luận để làm rõ những vấn đề cấp thiết, mang tầm chiến lược, từ đó hoàn thiện hệ thống các quan điểm của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.