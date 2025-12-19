Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc về tuyên giáo và dân vận

Sáng 19.12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận

Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy với tổng số 3.006 đại biểu và 3.280 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên cả nước với 74.828 đại biểu.

Dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cầm Tú, cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư tham quan không gian trưng bày sách

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tiến hành hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, toàn ngành đã vừa sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm hoạt động thông suốt; mô hình mới từng bước phát huy hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn chỉnh, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (từ phải qua) tại hội nghị

Phát biểu gợi mở tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ năm 2025, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, an ninh phi truyền thống phức tạp.

Trong nước, nhiều nhiệm vụ đặc biệt, đột xuất mang tính lịch sử như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 80 thành lập nước, thực hiện cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp lại giang sơn, tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu diễn biến rất phức tạp...

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị cho ý kiến làm rõ hơn các thành tựu, cách thức tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo, dân vận. Ông cũng đề nghị thảo luận nhìn thẳng vào vấn đề, chỉ rõ hạn chế, bất cập, nguyên nhân, nhất là các nội dung chưa theo kịp yêu cầu, tình hình mới... Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện trong năm 2026 tốt hơn.

Đồng thời, cần tập trung thảo luận sâu vào thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2026, nhất là trước sau Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, trước các thách thức rất lớn của năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội XIV, tăng trưởng 2 con số...

Tổng Bí thư xem triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí