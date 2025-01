"Delay rồi!"

Trưa 24.1, đang ở khu vực đóng gói hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, anh Nguyễn Hữu Minh (37 tuổi), ngụ ở Hà Nội, nhìn vào thông báo tin nhắn điện thoại và quay sang nói với vợ và hai con: "Máy bay delay rồi!". Chuyến bay ban đầu dự kiến cất cánh lúc 15 giờ chiều đã có giờ bay mới trễ hơn 1 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, theo anh Minh: "Chưa chắc tới 16 giờ là bay được. Có khi sẽ lại tiếp tục delay. Delay chồng chất delay. Tôi đã từng gặp trường hợp như vậy".

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc vào trưa 24.1 ẢNH: THANH NAM

Huỳnh Ngọc Hải An, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho hay: "Chuyến bay về Phú Quốc của mình cũng bị delay, chậm chuyến đến 1,5 giờ đồng hồ".

Ghi nhận của PV cho thấy, vào ngày 24.1, một số chuyến bay nội địa của nhiều hãng hàng không rơi vào tình trạng delay trễ chuyến. Để rồi các hãng bay thông báo "mong quý khách thông cảm". Nói như Hải An: "Ra sân bay mùa tết, bị delay trễ chuyến là… chuyện không của riêng ai. Dù đi hãng nào thì cũng có thể rơi vào tình cảnh bị delay".

Số lượng chuyến bay và hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu tăng lên từng ngày khi đã cận tết nên sẽ không tránh khỏi chuyến bay bị delay ẢNH: THANH NAM

Chị Đỗ Nguyệt Nga (42 tuổi), phụ trách kinh doanh một thương hiệu sơn nổi tiếng ở TP.HCM, cho biết chuyến bay về Hà Nội lúc 14 giờ đã được đổi sang 16 giờ. Chị sợ sân bay ken đặc người dịp cuối năm nên ra sớm làm thủ tục từ 9 giờ sáng. Và thời gian phải nán lại sân bay phải kéo dài.

Anh Đỗ Vinh Quang (31 tuổi), ngụ ở tỉnh Quảng Nam, cho biết đi chuyến bay của một hãng không hiếm khi delay, nhưng chặng bay từ TP.HCM về TP.Đà Nẵng lúc 16 giờ 15 phút đã bị delay cả 2 lần.

"Trong vé ghi 16 giờ 15 khởi hành, 17 giờ 25 sẽ đến TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên giờ đến ban đầu chính là giờ bắt đầu bay. Ban đầu nhận thông báo chuyến bay sẽ chậm 45 phút. Sau đó tiếp tục được thông báo trễ 35 phút. Đến 17 giờ 35 phút mới bay", anh Quang kể.

Tin nhắn thông báo... delay cả 2 lần ẢNH: THANH NAM

"Thương gia thì cũng phải… xếp hàng đứng đợi rất lâu"

Đây là chia sẻ của anh Nguyễn Hoài An (34 tuổi), ngụ ở Hà Nội. Anh An cho biết thường lựa chọn vé thương gia linh hoạt mỗi khi di chuyển từ Hà Nội và TP.HCM và ngược lại. "Thường ngày, vì được ưu tiên, nên làm thủ tục bay rất nhanh. Nhưng hôm nay (24.1, tức 25 tháng Chạp), đông quá, thương thì cũng phải… xếp hàng đứng đợi rất lâu", anh An nói và kể thêm: "Tôi đứng đợi hơn 30 phút rồi vẫn chưa được làm thủ tục".

Đông khách đứng xếp hàng chờ đợi để làm thủ tục bay trước quầy ưu tiên cao cấp nhất của một hãng bay ẢNH: THANH NAM

Một vị khách cũng ở Hà Nội, đứng trước quầy ưu tiên SkyPriority (dịch vụ ưu tiên, đây là chương trình cao cấp nhất dành cho hành khách khi bay của một hãng bay), ta thán: "Cũng đợi mất vài chục phút rồi nhưng chưa tới lượt làm thủ tục. Đúng là tết nhiều người về quê, nên phải đợi chờ. Chứ ngày thường, chỉ tốn khoảng vài phút là làm thủ tục xong".

Lý giải vì sao dù được áp dụng dịch vụ ưu tiên nhưng vẫn phải chờ đợi lâu để làm thủ tục, nữ nhân viên của một hãng hàng không cho hay: "Vào mùa tết, ai cũng có tâm lý lo phải đứng xếp hàng để làm thủ tục, gửi hành lý ký gửi… Thế nên nhiều người quyết định chọn mua vé thương gia tiêu chuẩn, thương gia linh hoạt. Để rồi từ đó, lượng khách đi vé thương gia đông hơn".

Đông người đứng đợi làm thủ tục tại quầy ưu tiên dành cho hạng vé thương gia của một hãng bay ẢNH: THANH NAM

Theo thông tin trên Báo Thanh Niên, ngày 24.1, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ tới 1002 chuyến bay, tương đương hơn 150.000 lượt khách, lịch bay và lượng khách thông qua cảng tăng rất cao. 24.1 cũng là ngày chứng kiến lượng khách qua cảng cao nhất từ đầu mùa cao điểm trước tết năm nay.