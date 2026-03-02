Rà soát toàn bộ tàu du lịch vịnh Hạ Long

Sau vụ cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân và siết chặt công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động du lịch đường thủy.

Vụ cháy tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, hàng chục du khách thoát nạn ẢNH: LÊ HÙNG

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung toàn lực xử lý hậu quả vụ việc; bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ kịp thời về tâm lý và tài sản cho du khách (nếu có). Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn giao thông đường thủy.

Đáng chú ý, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn, kỹ thuật của toàn bộ đội tàu du lịch đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Kết quả xử lý phải báo cáo Thủ tướng trong ngày 3.3.

Cùng đó, Bộ VH-TT-DL được giao chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tổng thể công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch, nhất là loại hình du lịch đường thủy. Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành quy định an toàn, quy trình phục vụ khách, công tác tuyên truyền, hướng dẫn du khách thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn. Báo cáo tổng hợp phải gửi Thủ tướng trước ngày 10.3.2026.

Trước đó, chiều 27.2, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra cháy tại khu vực gần Hang Cỏ trên vịnh Hạ Long. Tàu vỏ gỗ, sức chứa 48 chỗ, thuộc Công ty CP Du lịch quốc tế Kỳ quan Hạ Long. Thời điểm xảy ra sự cố có 41 người trên tàu, gồm 28 khách nước ngoài (quốc tịch Mỹ, Pháp, Hà Lan, Anh, Đức, Ấn Độ, Bồ Đào Nha), 2 khách Việt Nam và 11 thuyền viên.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp doanh nghiệp chủ tàu liên hệ đại sứ quán các nước có công dân liên quan để hỗ trợ cấp lại hộ chiếu cho trường hợp mất giấy tờ; đồng thời phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp giấy thông hành sớm nhất, tạo điều kiện để du khách tiếp tục hành trình hoặc xuất cảnh theo nguyện vọng.

Doanh nghiệp quản lý tàu cam kết hỗ trợ tư trang, vật dụng thiết yếu; chi hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng/người. Với du khách có bệnh nền hoặc cần chăm sóc y tế, địa phương đã bố trí khám, điều trị, chi phí do doanh nghiệp phối hợp chi trả.