Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa

Minh Hải
Minh Hải
03/10/2025 18:39 GMT+7

Sau bão số 10, rác, củi ngập tràn trên nhiều bãi biển ở tỉnh Thanh Hóa. Số lượng rác, củi lớn đến mức chính quyền địa phương chưa tìm được phương án xử lý sao cho hợp lý.

Nhiều thập kỷ qua, người dân vùng ven biển Hoằng Tiến (Thanh Hóa) chưa từng chứng kiến sau cơn bão nào mà rác, củi lại đổ về biển nhiều như sao bão số 10 lần này. Hàng chục ngàn khối rác, củi từ thượng nguồn theo các dòng sông đổ về biển phủ kín cả bãi biển.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, cho biết địa phương vẫn chưa có phương án phù hợp để xử lý khối lượng rác, củi quá lớn trên bãi biển hiện nay.

Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa- Ảnh 1.

Từ ngày 1.10, rác, củi theo sông Mã, sông Tào đổ ra biển, sau đó dạt vào phủ kín bãi biển xã Hoằng Tiến

ẢNH: MINH HẢI

Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa- Ảnh 2.

Người dân địa phương cho biết trước đây sau mỗi cơn bão lớn, bèo tây và các loại cây cối, rác cũng tràn vào bãi biển nhưng chưa bao giờ có số lượng lớn như lần này

ẢNH: MINH HẢI

Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa- Ảnh 3.

Nhiều cây gỗ lớn cũng trôi dạt về bãi biển

ẢNH: MINH HẢI

Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa- Ảnh 4.

Rác, củi tràn ngập bãi biển, kéo dài khoảng hơn 1 km (từ cống Phúc Ngư đến núi hòn Bò), và rộng từ chân kè biển trở ra khoảng 30 - 40 m

ẢNH: MINH HẢI

Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa- Ảnh 5.

Chủ yếu là thân cây tre, luồng và nhiều loại cây khác

ẢNH: MINH HẢI

Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa- Ảnh 6.

Thân cây tre, luồng dày đặc bờ biển xã Hoằng Tiến

ẢNH: MINH HẢI

Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa- Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Phương (67 tuổi, ngụ thôn Thành Xuân, xã Hoằng Tiến), cho biết từ nhỏ đến nay bà chưa từng chứng kiến sau cơn bão nào mà có số lượng rác, củi tràn vào bờ biển lớn như lần này. "Ngày trước những cơn bão lớn cũng có bèo tây, củi tràn vào bãi biển, nhưng chưa bao giờ thấy củi, cây cối các loại lớn như lần này. Với số lượng lớn như thế không biết lúc nào mới có thể dọn dẹp xong", bà Phương nói

ẢNH: MINH HẢI

Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa- Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, cho biết sau bão số 10, trên địa bàn xã này có nhiều tuyến đường, khu dân cư cần dọn dẹp vệ sinh, môi trường như tuyến đường ven biển (từ cống Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn), chính quyền đang phải tập trung dọn dẹp cát, đá tràn trên đường. Cũng theo bà Hà, cho đến ngày 3.10, địa phương vẫn chưa có phương án xử lý khối lượng rác, củi trên bãi biển vì số lượng quá lớn. Trong khi, bão Matmo đang vào Biển Đông, nên trước mắt chính quyền địa phương ưu tiên cho công tác phòng chống bão, sau đó sẽ tìm phương án phù hợp nhất để xử lý

ẢNH: MINH HẢI

Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa- Ảnh 9.

Những ngày qua, một số người dân tận dụng lấy củi về để đun nấu

ẢNH: MINH HẢI

Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa- Ảnh 10.

Riêng khu vực bãi tắm biển đoạn qua khu du lịch Flamingo Hải Tiến chiều dài khoảng 600 m có số lượng rác, củi trôi vào rất lớn, ước tính hàng chục ngàn khối

ẢNH: MINH HẢI

Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa- Ảnh 11.

Chưa biết bao giờ bãi biển xã Hoằng Tiến mới trở lại bình thường

ẢNH: MINH HẢI




Kè biển Hải Tiến tiếp tục bị sạt lở

Kè biển Hải Tiến tiếp tục bị sạt lở

Nhiều vị trí trên tuyến kè bờ biển Hải Tiến (Thanh Hóa) nứt toác, đổ sập sau bão số 5. Tình trạng sạt lở, hư hỏng tuyến kè biển này chưa có dấu hiệu dừng lại.

