Rác, củi ngập tràn trên bãi biển Thanh Hóa

Sau bão số 10, rác, củi ngập tràn trên nhiều bãi biển ở tỉnh Thanh Hóa. Số lượng rác, củi lớn đến mức chính quyền địa phương chưa tìm được phương án xử lý sao cho hợp lý.
Nhiều thập kỷ qua, người dân vùng ven biển Hoằng Tiến (Thanh Hóa) chưa từng chứng kiến sau cơn bão nào mà rác, củi lại đổ về biển nhiều như sao bão số 10 lần này. Hàng chục ngàn khối rác, củi từ thượng nguồn theo các dòng sông đổ về biển phủ kín cả bãi biển.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, cho biết địa phương vẫn chưa có phương án phù hợp để xử lý khối lượng rác, củi quá lớn trên bãi biển hiện nay.
