Rắc rối xung quanh vụ việc cầu thủ Đào Tấn Lộc bị CLB Bình Dương kỷ luật

Cầu thủ Đào Tấn Lộc bức xúc điều gì?

Cầu thủ Đào Tấn Lộc cho biết: "Tôi đã gần như dành cả thanh xuân cho CLB này và chưa bao giờ ra sân tập dưới 100% tinh thần, từng đổ máu và nước mắt vì nơi này. Nhưng nhận lại là sự đối đãi như này thì còn gì chua chát hơn!

Đầu năm 2022, tôi nhận được Lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo diện dự bị một thời gian ngắn, tôi trở về đội trình diện và tiếp tục thực hiện hợp đồng. Nhưng, ngay sau đó, tôi bị xử lý kỷ luật trừ 80% lương và chuyển xuống đội trẻ cùng U.13 với lý do "tự ý nghỉ việc". Mặc dù, tôi đã giải thích nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ công dân tôi không thể không tham gia kèm theo chứng minh bằng lệnh gọi công dân nhập ngũ và giấy xác nhận của Ban chỉ huy quân sự, nhưng phía CLB vẫn không chấp nhận. Ngay khi nhận thông báo xử lý kỷ luật tôi đã gửi rất nhiều văn bản đến CLB với mong muốn phía CLB xem xét lại nhưng phía CLB không có bất cứ một động thái nào.

Việc xử lý kỷ luật tôi đã vi phạm điều cấm cơ bản của bộ luật lao động, một người dân bình thường cũng có thể biết điều đó, khiến cho tôi thắc mắc là đội ngũ tư vấn pháp lý cho CLB sao có thể có lỗ hổng kiến thức lớn như vậy hay do cố tình vi phạm vì nghĩ rằng có thể một tay che trời hay bản chất là không có đạo đức nghề nghiệp. Trong khoảng gian đó, tôi nhận được rất nhiều lời đe dọa, đại loại như "sẽ nhờ người ém đơn của em 2-3 năm để em theo đuổi mà không đá bóng được”. Nhưng, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi và tin rằng trắng thì không thể tô vẽ thành đen, không thể một tay che trời, tôi vẫn tin vào công lý. Và sau một khoảng thời gian dài chịu đựng, bị chèn ép thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trả lại công bằng cho tôi bằng Quyết định số 528/QĐ – LĐBĐVN".

CLB Bình Dương cung cấp thông tin

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện của CLB Bình Dương đã cung cấp văn bản trong một buổi làm việc với cầu thủ Đào Tấn Lộc. Theo đó, cầu thủ Đào Tấn Lộc và đại diện CLB Bình Dương đã có buổi gặp mặt và làm việc vào sáng 2.4.2022 tại tại Công ty Cổ phần CLB Bóng đá Becamex Bình Dương. Cụ thể, thành phần tham gia buổi làm việc gồm có ông Đặng Trần Chỉnh - HLV trưởng CLB Bình Dương, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phòng Pháp chế và cầu thủ Đào Tấn Lộc.

Nguyên văn nội dung buổi làm việc như sau: “Ông Lộc trình bày lý do: Vào đầu năm 2022, Lộc có báo với Chủ tịch Hội đồng quản trị là muốn không tiếp tục thực hiện hợp đồng với Công ty Cổ phần Bóng đá Becamex Bình Dương để đi đá bóng cho công ty khác. Tuy nhiên, ông Thạch không đồng ý. Từ đó cho đến nay, sự việc chấm dứt hay kết thúc hợp đồng vẫn chưa được các bên giải quyết dứt điểm.





Ông Lộc cũng cho biết , ông nhận được lệnh đi nghĩa vụ quân sự vào ngày 15.2.2022 và có mặt tại xã để tham gia nhập ngũ. Tuy nhiên đến ngày 21.2.2022 thì được tạm hoãn nhập ngũ. Đến ngày 10.3.2022 thì công ty có gọi lên để làm rõ lý do vắng mặt không lý do từ ngày 7.2.2022 cho đến ngày 10.3.2022. Lý do ông Lộc tự ý bỏ công ty từ ngày 7.2.2022 cho đến ngày 10.3.2022 vì ông Lộc không được đi tập huấn tại Vũng Tàu và không có kế hoạch tập luyện. Chính vì vậy ông Lộc muốn có một môi trường làm việc khác nên nghỉ về nhà. "Do đó, tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty kể từ ngày 3.4.2022. Lý do, tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng vì tôi muốn kiếm môi trường cho khác phù hợp hơn" - trích lời cầu thủ Đào Tấn Lộc trong biên bản của buổi làm việc”.

Trước đó, đại diện CLB Bình Dương cũng đã có một buổi làm việc với cầu thủ Đào Tấn Lộc vào sáng 15.3.2022. Tại buổi làm việc này, cầu thủ Đào Tấn Lộc đã thừa nhận hành vi tự ý bỏ tập. Cả 2 văn bản ghi nhận buổi làm việc đều có chữ ký của cầu thủ Đào Tấn Lộc và những người tham gia.

VFF vào cuộc, CLB Bình Dương khiếu nại

Sau thời gian xem xét hồ sơ của cầu thủ Đào Tấn Lộc, VFF ra quyết định xử Đào Tấn Lộc thắng kiện. Cụ thể, VFF yêu cầu CLB Bình Dương hủy bỏ thực hiện kỷ luật đối với Đào Tấn Lộc, trả đủ tiền lương từ tháng 4 cho cầu thủ theo hợp đồng lao động số 5 cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương trả thiếu.

Về quyết định này, đại diện của CLB Bình Dương cho biết: "VFF đã ra Quyết định về việc giải quyết tranh chấp giữa CLB bóng đá Bình Dương và ông Đào Tấn Lộc. VFF cho rằng Công ty xử lý kỷ luật lao động với cầu thủ. Tuy nhiên, đến thời điểm này công ty chưa xử lý kỷ luật lao động. Quyết định này không đúng, làm sai lệch vụ việc, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Công ty cổ phần CLB bóng đá Becamex Bình Dương. Do đó, ngay sau khi nhận được Quyết định của VFF, Công ty cổ phần CLB Bóng đá Becamex Bình Dương đã khiếu nại đến Ban giải quyết khiếu nại của VFF.

Trong thời gian chờ VFF giải quyết thì từ ngày đến nay cầu thủ Đào Tấn Lộc đã tự ý bỏ về nhà không thông báo và cũng không rõ lý do. CLB đã nhiều lần liên hệ vẫn không gặp được Lộc".