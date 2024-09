Rác thải vây cửa sông Châu Me Đông

Anh Nguyễn Linh Cảm (ở TP.Đà Nẵng) cho biết khi đi du lịch ở đảo Lý Sơn, ngang qua sông Châu Me Đông, anh và nhiều người khác rất khó chịu vì dọc QL24B có quá nhiều rác. "Tại đây nhiều loại rác thải nổi đầy trên sông, thậm chí cả xác động vật bốc mùi hôi thối", anh Cảm nói.



Còn ông Trần Mạnh Hùng (ở xã Bình Châu) cho biết rác thải ùn ứ tại khu vực cửa sông Châu Me Đông từ nhiều năm qua. Mỗi khi thủy triều lên, rác theo con nước tràn vào sông Châu Me Đông, sau đó không thoát ra được nên đọng lại và ngày càng nhiều lên. "Dọc sông Châu Me Đông là các hồ nuôi tôm. Rác thải ùn ứ lâu ngày làm ô nhiễm nguồn nước, gây khó khăn trong việc lấy nước sông để nuôi tôm. Người nuôi tôm ở đây nhiều lần thu gom rác để đốt, mà chủ yếu là rác thải nhựa, khi đốt bốc mùi hôi, khét, rất độc hại", ông Hùng nói.

Rác thải ngập ngụa khu vực sông Châu Me Đông, đoạn qua xã Bình Châu ẢNH: HẢI PHONG

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Châu, rác thải tại khu vực này ngoài số ít trôi từ thượng nguồn xuống thì chủ yếu là từ chợ Bình Châu, thượng nguồn sông Kinh Giang và cảng cá Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) thải ra môi trường, trôi xuống biển, sau đó theo thủy triều dạt vào sông Châu Me Đông.

Ông Phùng Bá Vương, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, cho biết rác thải tồn đọng còn ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ. UBND xã đã nhiều lần huy động các hội, đoàn thể, người dân địa phương thu gom, xử lý rác tại khu vực này, nhưng chỉ ít ngày sau rác lại tiếp tục trôi dạt vào. Đối với những hộ nuôi tôm dọc theo sông Châu Me Đông, địa phương khuyến cáo người dân đóng hàng rào chắn rác, không để rác dạt vào khu vực lấy nước sử dụng cho các hồ nuôi tôm, hạn chế tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

"Rác thải từ biển theo thủy triều vào sông Châu Me Đông rồi mắc lại, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của người dân từ nhiều năm. Để xử lý triệt để nguồn rác thải này, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng trong việc nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường, đặc biệt là những người kinh doanh, buôn bán tại cảng cá Tịnh Kỳ, chợ Bình Châu, người dân sinh sống tại khu vực thượng nguồn các con sông", ông Vương đề nghị.