Do bãi rác gần trường, mùi hôi bay vào các phòng học khiến các thầy cô và học sinh phải gồng mình chịu trận. Các bãi rác tự phát này do một số người thiếu ý thức chở rác thải từ nơi khác đến đổ trộm. Việc đổ rác thải mỗi ngày như vậy, do không được dọn dẹp khiến ngày càng nhiều thêm.





Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt nghiêm người xả rác và thu gom các bãi rác tự phát này, trả lại bầu không khí trong lành cho cho học sinh và người dân nơi đây.