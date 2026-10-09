Rạch Đá Đỏ cạnh metro số 1 vào trung tâm TP.HCM khi nào cải tạo xong?

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 8.10, Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản trả lời báo chí về tiến độ dự án cải tạo rạch Đá Đỏ (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn).

Tuyến rạch này thuộc địa bàn phường An Khánh và phường Bình Trưng, chạy song song với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và đường Võ Nguyên Giáp, trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía đông vào trung tâm TP.HCM.

Dự án cải tạo rạch Đá Đỏ được phê duyệt đầu tư năm 2020, khởi công tháng 12.2025. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đến nay dự án đã thi công đạt khoảng 71% khối lượng và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2026.

Toàn cảnh rạch Đá Đỏ song song metro số 1 ở TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Rạch Đá Đỏ đã cải thiện ra sao?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nhiều hạng mục cơ bản của dự án đã hoàn thành như gia cố nền móng, tường kè bê tông, di dời cây xanh, chiếu sáng và nạo vét thông luồng rạch.

Trong thời gian tới, dự án tiếp tục thi công các hạng mục còn lại như trồng cây xanh, làm vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và lan can.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đến thời điểm hiện tại, lòng rạch Đá Đỏ đã được cải thiện rõ rệt. Dự án góp phần cải thiện điều kiện lưu thông dòng chảy, giải quyết vấn đề tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường và tạo mỹ quan cho khu vực.

Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục nạo vét, hoàn thành lòng rạch suốt tuyến nhằm tăng khả năng thoát nước, trữ nước, đồng thời xử lý tình trạng ô nhiễm kéo dài của tuyến rạch này.

Công nhân khẩn trương thi công, hoàn thiện bờ kè rạch Đá Đỏ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Vì sao dự án gặp khó khăn trong thi công?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, quá trình hoàn thành các hạng mục còn lại vẫn gặp một số khó khăn. Trong đó, lưu vực thoát nước của rạch Đá Đỏ rộng khoảng 215 ha, có 29 cửa xả với đường kính cống từ 600 mm đến 1.500 mm thoát nước ra rạch. Điều này gây khó khăn trong quá trình triển khai hạng mục mái kè.

Bên cạnh đó, thời tiết thường xuyên có mưa cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Dự án lại nằm tại vị trí cửa ngõ phía đông TP.HCM, nơi có mật độ phương tiện qua lại rất lớn, gây khó khăn cho công tác điều tiết giao thông, bố trí thiết bị thi công và tập kết, vận chuyển vật tư vào công trường.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Dự án rạch Đá Đỏ có tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỉ đồng; gồm các hạng mục nạo vét khoảng 1,7 km rạch, xây dựng 1,5 km kè 2 bờ và lắp đặt hệ thống cống thoát nước. Song song đó, công trình còn đầu tư đường dạo ven rạch, vỉa hè, cây xanh và hệ thống chiếu sáng.