Rachel Zegler: Nàng Bạch Tuyết đầy tranh cãi của Disney

Rachel Zegler không còn là cái tên xa lạ với nhiều khán giả quốc tế. Nữ diễn viên sinh năm 2001 đã hoạt động nghệ thuật được một thập niên, góp mặt trong nhiều dự án lớn ở Hollywood: West Side Story, Shazam! Fury of the Gods, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes… Trong đó, vai diễn trong bộ phim West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg đã đem về cho Zegler một giải Quả cầu vàng ở tuổi đôi mươi