Rafaelson lập hat-trick, CLB Nam Định mơ vô địch

Rafaelson (giữa) giúp CLB Nam Định bay cao Minh Tú

Kết quả này giúp CLB Nam Định có 38 điểm và vẫn giữ vững ngôi đầu bảng, băng băng về đích khi hơn đội nhì bảng Bình Dương đến 8 điểm. Tân HLV trưởng đội tuyển VN Kim Sang-sik cũng đã chọn dự khán trận này để tìm cầu thủ phù hợp với triết lý lối chơi của mình.



HLV Kim Sang-sik dự khán

Trận đấu hay trên sân Thiên Trường

Đúng như kỳ vọng, hai đội cống hiến một trận đấu hay cho khán giả. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng, CLB Nam Định nắm quyền kiểm soát bóng phần lớn trận đấu. Tuy nhiên, phải đến phút cuối hiệp 1, họ mới có bàn mở tỷ số nhờ sự xuất sắc của tiền đạo Rafaelson. Tiếc cho CLB Bình Dương là đầu hiệp 2 họ mất tiền đạo Tiến Linh vì chấn thương phải rời sân. Thế nhưng, tiền đạo trẻ đang khoác áo U.23 VN là Bùi Vĩ Hào đã ghi bàn thắng gỡ hòa rất đẹp với cú sút từ khoảng cách 25 m đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh. May cho CLB Nam Định là họ đang sở hữu một Rafaelson quá xuất sắc. Chính anh đã bật cao đánh đầu nâng tỷ số 2-1 cho đội nhà ở phút 75 và ấn định tỷ số 3-1 ở phút 81, lập cú hat-trick trong trận đấu. Điều đáng chú ý là trong cả hai bàn thắng đầu của CLB Nam Định, Rafaelson đều đánh bại trung vệ Quế Ngọc Hải trong những pha tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, ngoài Tiến Linh thì tiền đạo Văn Toàn của CLB Nam Định cũng phải rời sân vào cuối hiệp 2 vì chấn thương. Đây rõ ràng là tín hiệu không hề vui đối với HLV đội tuyển VN Kim Sang-sik.



Ở trận đấu đáng chú ý khác, đương kim vô địch Công an Hà Nội bất ngờ thất bại 0-2 trước đội Quảng Nam trên sân khách. Có thể nói một phần nguyên nhân thất bại của thầy trò HLV Kiatisak vì họ mất người từ phút 65 (hậu vệ Văn Thanh bị thẻ đỏ). Việc chơi thiếu người khiến các cầu thủ Công an Hà Nội thi đấu bế tắc trước lối chơi kín kẽ và hợp lý của đội Quảng Nam, và cả hai bàn thắng của đội chủ nhà đều diễn ra ở cuối hiệp 2 (phút 78 và 87). Thất bại này khiến CLB Công an Hà Nội rớt xuống vị trí thứ 4 và gần như hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch khi kém Nam Định 10 điểm trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, có lẽ ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lý sau sự cố mất 5 cầu thủ vì liên quan vụ sử dụng trái phép chất ma túy, nên đội Hà Tĩnh đành nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà Bình Định. Trận thắng này giúp đội chủ sân Quy Nhơn leo lên vị trí thứ 3 với 29 điểm.

Đội đang xếp cuối bảng là Khánh Hòa tiếp tục nhận trận thua 2-4 trước CLB Hải Phòng ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến ngày về lại hạng nhất của đội bóng phố biển càng gần hơn khi họ mới có 10 điểm trong tay.

Ở trận đấu cuối trong ngày, CLB TP.HCM giành chiến thắng 2-0 trước CLB Thanh Hóa. Kết quả này giúp CLB TP.HCM leo lên vị trí thứ 9 với 22 điểm.

Hôm nay, vòng 17 tiếp tục diễn ra với hai trận CLB HAGL gặp SLNA (17 giờ) và CLB Hà Nội gặp CLB Viettel (19 giờ 15).