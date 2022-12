Raheem Sterling quay lại Qatar tiếp sức cho tuyển Anh

Raheem Sterling chia tay tuyển Anh trước trận vòng 16 đội gặp Senegal (thắng 3-0) chỉ vài giờ, vì nhận tin gia đình anh bị cướp có vũ trang đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị hơn 300.000 bảng. Nhưng đáng lo nhất là vợ và các con cầu thủ này gặp nguy hiểm tính mạng.

Sự cố này khiến không chỉ mỗi Raheem Sterling lo lắng vì sự an nguy của gia đình, mà nhiều cầu thủ tuyển Anh khác cũng phải tăng cường các biện pháp an ninh tại nhà riêng ở nước Anh trong lúc họ vắng mặt thi đấu tại World Cup 2022.

Do vậy, HLV Southgate và Hiệp hội bóng đá Anh (FA) rất thông cảm cho trường hợp của Raheem Sterling, họ đã chấp thuận để cầu thủ này về nước lo cho gia đình ổn thỏa, cũng như tự quyết định có quay lại đội tuyển nữa hay không.





Tờ The Sun cho biết, hiện cảnh sát Anh đang điều tra sự việc tại nhà riêng của Raheem Sterling, và tăng cường nhiều biện pháp bảo vệ, cũng như một nhóm hỗ trợ đang giúp gia đình cầu thủ này sớm bình ổn lại tâm lý. Bên cạnh đó, thủ quân Harry Kane cũng được cho là đã có giải pháp để trấn an các đồng đội còn lại khi nhiều người e sợ sự việc hoàn toàn có thể xảy ra cho gia đình mình, nên cũng tăng cường các biện pháp an ninh.

Cũng theo tờ The Sun, hiện sự việc ở gia đình Raheem Sterling đã tạm ổn cũng như được đảm bảo an ninh, nên cầu thủ này sẽ sớm quay lại Qatar để tiếp sức cho tuyển Anh trước trận tứ kết với tuyển Pháp. Tuy nhiên, nếu có mặt trở lại, tiền đạo của CLB Chelsea này chỉ có thể ngồi dự bị chứ khó được tung ra sân ngay từ đầu.