Rái cá - loài dễ bị tổn thương trong Sách đỏ: Có thể nhận nuôi thật sao?

Vừa qua, SVW phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 14 con rái cá do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tịch thu từ một vụ tàng trữ trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Khi được bàn giao, 1 con không qua khỏi do kiệt sức, 13 con còn lại đều trong tình trạng hoảng loạn, đói khát và mệt mỏi, trong đó có 7 con non mới hơn 1 tháng tuổi cần được chăm sóc đặc biệt