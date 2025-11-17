Rái cá - loài dễ bị tổn thương trong Sách đỏ: Có thể nhận nuôi thật sao?

Rái cá loài động vật thông minh, đáng yêu và gắn liền với môi trường sông nước, chúng sống theo bầy đàn hoặc nhóm gia đình trong tự nhiên. Rái cá sông đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn buôn bán thú cưng trái phép, buôn bán lông thú, phá hủy môi trường sống và giảm số lượng con mồi sẵn có. Loài động vật dễ thương này đang dần biến mất khỏi tự nhiên vì mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép.
Vừa qua, SVW phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 14 con rái cá do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tịch thu từ một vụ tàng trữ trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Khi được bàn giao, 1 con không qua khỏi do kiệt sức, 13 con còn lại đều trong tình trạng hoảng loạn, đói khát và mệt mỏi, trong đó có 7 con non mới hơn 1 tháng tuổi cần được chăm sóc đặc biệt
ẢNH: SVW
