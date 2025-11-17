Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Rái cá - loài dễ bị tổn thương trong Sách đỏ: Có thể nhận nuôi thật sao?

Dương Lan
Dương Lan
17/11/2025 06:00 GMT+7

Cả rái cá vuốt nhỏ và rái cá lông mượt đều nằm trong nhóm dễ bị tổn thương của Sách đỏ. Vậy việc nhận nuôi rái cá mà nhiều người nhắc đến gần đây là thế nào và có thực hiện được hay không?

Rái cá loài động vật thông minh, đáng yêu và gắn liền với môi trường sông nước, chúng sống theo bầy đàn hoặc nhóm gia đình trong tự nhiên. Rái cá sông đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn buôn bán thú cưng trái phép, buôn bán lông thú, phá hủy môi trường sống và giảm số lượng con mồi sẵn có. Loài động vật dễ thương này đang dần biến mất khỏi tự nhiên vì mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép.

Rái cá dễ bị tổn thương trong Sách đỏ: Nhận nuôi biểu tượng bằng cách nào? - Ảnh 1.

Việt Nam là nơi sinh sống của 4 loài rái cá: rái cá vuốt nhỏ châu Á, rái cá lông mượt, rái cá mũi lông và rái cá Á - Âu. Chúng ăn cá, cua và rất hung hăng với các nhóm rái cá khác ngoài gia đình của chúng

ẢNH: SVW

Rái cá dễ bị tổn thương trong Sách đỏ: Nhận nuôi biểu tượng bằng cách nào? - Ảnh 2.

Rái cá chơi đùa với nhau dưới nước, tinh nghịch, lém lỉnh và đáng yêu

ẢNH: SVW

Rái cá dễ bị tổn thương trong Sách đỏ: Nhận nuôi biểu tượng bằng cách nào? - Ảnh 3.

Bằng cách nhận nuôi tượng trưng một con, mọi người có thể giúp Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) nuôi những con rái cá được giải cứu nhưng không thể thả về tự nhiên mà phải ở lại trung tâm do bị thương

ẢNH: SVW

Rái cá dễ bị tổn thương trong Sách đỏ: Nhận nuôi biểu tượng bằng cách nào? - Ảnh 4.

Theo SVW, chỉ với 50 USD/tháng, việc nhận nuôi mang tính biểu tượng của mọi người sẽ hỗ trợ các nỗ lực phục hồi SVW các loài rái cá được giải cứu

ẢNH: SVW

Rái cá dễ bị tổn thương trong Sách đỏ: Nhận nuôi biểu tượng bằng cách nào? - Ảnh 5.

Rái cá tinh nghịch, dễ thương nhưng chúng tuyệt đối không phải thú nuôi mà chỉ phù hợp với môi trường sống tự nhiên

ẢNH: ENV

Rái cá loài dễ bị tổn thương trong Sách đỏ: Người dân nhận nuôi bằng cách nào? - Ảnh 6.
Rái cá loài dễ bị tổn thương trong Sách đỏ: Người dân nhận nuôi bằng cách nào? - Ảnh 7.

Vừa qua, SVW phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 14 con rái cá do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tịch thu từ một vụ tàng trữ trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Khi được bàn giao, 1 con không qua khỏi do kiệt sức, 13 con còn lại đều trong tình trạng hoảng loạn, đói khát và mệt mỏi, trong đó có 7 con non mới hơn 1 tháng tuổi cần được chăm sóc đặc biệt

ẢNH: SVW


