Ram 1500 Rebel có giá gần 5,3 tỉ đồng tại Việt Nam

Sau khi tung ra thị trường Việt Nam các phiên bản Ram 1500 Longhorn, Laramie, Night Edition, TRX... hãng xe Mỹ tiếp tục đưa về nước phiên bản Rebel được xem là biến thể có giá bán "dễ tiếp cận" khách Việt nhất.

Ram 1500 Rebel có phong cách hầm hố tương tự biến thể TRX hiệu suất cao

Là "em út" trong gia đình RAM 1500 tại Việt Nam, phiên bản RAM 1500 Rebel mang phong cách thiết kế trẻ trung và thể thao hơn so với phiên bản Longhorn hay Laramie. Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt dạng vân lưới tổ ong, bao quanh bởi khung viền đen. Mũi xe trang bị khe gió ấn tượng. Cấu trúc thân xe vững chắc, cứng cáp thường thấy trên xe Mỹ.

RAM 1500 Rebel trang bị hệ thống treo Four Corner Air và bộ giảm chấn độc lập, có thể di chuyển trên nhiều dạng địa hình, hệ thống phanh đĩa lớn phía trước, la-zăng 18 inch 6 chấu, lốp Goodyear Wrangler Duratrac. Tất cả mang lại cho xe bán tải cỡ này phong cách hầm hố gần giống phiên bản hiệu suất cao TRX (có giá lên tới gần 8 tỉ đồng).

Kích thước Ram 1500 Rebel to lớn, trang bị động cơ lên tới 5.7L V8



Về nội thất, RAM 1500 Rebel sở hữu không gian cao cấp, thoải mái với ghế ngồi rộng rãi và bọc da chất lượng cao. Một số tính năng đáng chú ý ở khoang lái như hệ thống giải trí Uconnect 5 với màn hình cảm ứng 12 inch, hỗ trợ không dây search Apple Carplay và Android Auto, hệ thống âm thanh Harman Kardon 19 loa, công suất 900 watt.

Về khả năng vận hành, xe trang bị khối động cơ V8 5.7L Hemi có công suất 395 mã lực, mô-men xoắn cực đại 556 Nm, hệ dẫn động 4x4 Part-time Shift on the fly, đi kèm hộp số tự động Premium ZF 8 cấp. Ở khía cạnh an toàn, RAM 1500 Rebel có hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử, theo dõi và cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm trước, 6 túi khí.

Khoang lái Ram 1500 Rebel tương tự các phiên bản còn lại của Ram 1500



Ngoại hình hầm hố, thể thao gần giống phiên bản hiệu suất cao TRX, Ram 1500 Rebel hướng tới nhóm khách hàng chưa đủ tài chính và không có nhu cầu quá cao về khả năng vận hành.

Như vậy, Ram 1500 tại thị trường Việt Nam giờ đây có 4 phiên bản, gồm Rebel, Laramie, Longhorn và TRX có mức giá lần lượt 5,288 tỉ, 5,788 tỉ, 6,088 tỉ và 8,1 tỉ đồng. Hiện tại, đây là xe bán tải có giá bán đắt đỏ nhất thị trường Việt Nam.