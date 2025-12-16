RAM 4 GB có thể trở lại trên điện thoại do khan hiếm bộ nhớ

Theo một báo cáo mới từ TrendForce, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung bộ nhớ DRAM đang buộc các hãng sản xuất điện thoại thông minh phải cân nhắc điều chỉnh lại cấu hình phần cứng, cụ thể là giảm dung lượng RAM trên nhiều dòng sản phẩm. Trong khi các mẫu flagship đang chững lại ở mức 16 GB, thì phân khúc tầm trung và giá rẻ có thể sẽ chứng kiến sự quay trở lại của các thiết bị chỉ trang bị 4 GB RAM - mức dung lượng từng bị xem là lỗi thời trong bối cảnh hiện nay.

Thiếu hụt DRAM buộc các nhà sản xuất phải điều chỉnh cấu hình, kéo lùi cuộc đua nâng cấp phần cứng trên smartphone hiện đại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH RAYMONDCODING

Đáng chú ý, những dòng smartphone tầm trung vốn được trang bị 12 GB RAM có khả năng sẽ bị hạ xuống còn 8 GB ở phiên bản tiêu chuẩn. Một số thiết bị vốn được định vị ở phân khúc này có thể chỉ có từ 6 GB đến 8 GB RAM, do tình trạng thiếu hụt khiến chi phí sản xuất tăng cao. Trong khi đó, các thiết bị cao cấp với RAM 24 GB, từng được quảng bá như tiêu chuẩn mới cho điện thoại hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo) có thể sẽ không còn xuất hiện trong thời gian tới.

Samsung, một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về bộ nhớ, đang chuyển hướng khỏi các dòng DRAM cao cấp như HBM để tập trung vào DDR5 - dòng bộ nhớ đang có nhu cầu lớn hơn và lợi nhuận cao hơn. Điều này phần nào cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt khan hiếm lần này.

Thực tế cho thấy, phần lớn doanh số smartphone hiện nay đến từ các dòng sản phẩm tầm trung và giá rẻ. Theo thống kê của Counterpoint Research, Galaxy A16 5G - một thiết bị thuộc phân khúc tầm trung của Samsung với 8 GB RAM, là mẫu điện thoại Android bán chạy nhất quý 3/2025. Nếu các hãng quyết định cắt giảm RAM, người dùng ở phân khúc phổ thông có thể sẽ buộc phải tăng ngân sách nếu muốn giữ nguyên trải nghiệm sử dụng hiện tại.

Việc giảm RAM khiến lo ngại gia tăng về hiệu suất, đặc biệt trong bối cảnh điện thoại ngày càng phụ thuộc vào khả năng xử lý tại chỗ, bao gồm các tác vụ AI đòi hỏi nhiều tài nguyên. Dù có kỳ vọng rằng các hãng sẽ gây áp lực lên Google để tối ưu hóa Android hoạt động tốt hơn với ít RAM, tương tự cách Apple tối ưu iOS, nhưng điều đó không giải quyết được toàn bộ vấn đề về mặt phần cứng.

Một số hướng đi đang được nghiên cứu nhằm khắc phục tình trạng này. Chẳng hạn, Apple đang tìm cách lưu trữ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên bộ nhớ flash thay vì RAM, trong khi Samsung được cho là đang phát triển loại bộ nhớ UFS đặc biệt để phục vụ cho các ứng dụng AI tạo sinh. Tuy nhiên, cho đến khi thị trường DRAM phục hồi, người dùng sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi không mong muốn về hiệu năng và cấu hình phần cứng trong thời gian tới.