Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

RAM 4 GB có thể trở lại trên điện thoại do khan hiếm bộ nhớ

Khải Minh
Khải Minh
16/12/2025 14:12 GMT+7

Tình trạng khan hiếm bộ nhớ buộc nhiều nhà sản xuất điện thoại phải xem xét giảm cấu hình RAM, thậm chí đưa RAM 4 GB quay trở lại trên các mẫu máy giá rẻ.

Theo một báo cáo mới từ TrendForce, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung bộ nhớ DRAM đang buộc các hãng sản xuất điện thoại thông minh phải cân nhắc điều chỉnh lại cấu hình phần cứng, cụ thể là giảm dung lượng RAM trên nhiều dòng sản phẩm. Trong khi các mẫu flagship đang chững lại ở mức 16 GB, thì phân khúc tầm trung và giá rẻ có thể sẽ chứng kiến sự quay trở lại của các thiết bị chỉ trang bị 4 GB RAM - mức dung lượng từng bị xem là lỗi thời trong bối cảnh hiện nay.

RAM 4GB có thể trở lại trên điện thoại do khan hiếm bộ nhớ - Ảnh 1.

Thiếu hụt DRAM buộc các nhà sản xuất phải điều chỉnh cấu hình, kéo lùi cuộc đua nâng cấp phần cứng trên smartphone hiện đại

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH RAYMONDCODING

Đáng chú ý, những dòng smartphone tầm trung vốn được trang bị 12 GB RAM có khả năng sẽ bị hạ xuống còn 8 GB ở phiên bản tiêu chuẩn. Một số thiết bị vốn được định vị ở phân khúc này có thể chỉ có từ 6 GB đến 8 GB RAM, do tình trạng thiếu hụt khiến chi phí sản xuất tăng cao. Trong khi đó, các thiết bị cao cấp với RAM 24 GB, từng được quảng bá như tiêu chuẩn mới cho điện thoại hỗ trợ AI (trí tuệ nhân tạo) có thể sẽ không còn xuất hiện trong thời gian tới.

Samsung, một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về bộ nhớ, đang chuyển hướng khỏi các dòng DRAM cao cấp như HBM để tập trung vào DDR5 - dòng bộ nhớ đang có nhu cầu lớn hơn và lợi nhuận cao hơn. Điều này phần nào cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt khan hiếm lần này.

Thực tế cho thấy, phần lớn doanh số smartphone hiện nay đến từ các dòng sản phẩm tầm trung và giá rẻ. Theo thống kê của Counterpoint Research, Galaxy A16 5G - một thiết bị thuộc phân khúc tầm trung của Samsung với 8 GB RAM, là mẫu điện thoại Android bán chạy nhất quý 3/2025. Nếu các hãng quyết định cắt giảm RAM, người dùng ở phân khúc phổ thông có thể sẽ buộc phải tăng ngân sách nếu muốn giữ nguyên trải nghiệm sử dụng hiện tại.

Việc giảm RAM khiến lo ngại gia tăng về hiệu suất, đặc biệt trong bối cảnh điện thoại ngày càng phụ thuộc vào khả năng xử lý tại chỗ, bao gồm các tác vụ AI đòi hỏi nhiều tài nguyên. Dù có kỳ vọng rằng các hãng sẽ gây áp lực lên Google để tối ưu hóa Android hoạt động tốt hơn với ít RAM, tương tự cách Apple tối ưu iOS, nhưng điều đó không giải quyết được toàn bộ vấn đề về mặt phần cứng.

Một số hướng đi đang được nghiên cứu nhằm khắc phục tình trạng này. Chẳng hạn, Apple đang tìm cách lưu trữ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên bộ nhớ flash thay vì RAM, trong khi Samsung được cho là đang phát triển loại bộ nhớ UFS đặc biệt để phục vụ cho các ứng dụng AI tạo sinh. Tuy nhiên, cho đến khi thị trường DRAM phục hồi, người dùng sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi không mong muốn về hiệu năng và cấu hình phần cứng trong thời gian tới.

Tin liên quan

Giá bộ nhớ DRAM tăng gây áp lực lớn lên thị trường máy chủ toàn cầu

Giá bộ nhớ DRAM tăng gây áp lực lớn lên thị trường máy chủ toàn cầu

Chi phí bộ nhớ DRAM tăng nhanh do nhu cầu AI đang đẩy các hãng sản xuất máy chủ vào thế khó về biên lợi nhuận và định giá sản phẩm.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ nhớ Lưu trữ Dram NAND Flash
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận