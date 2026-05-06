RAM DDR6 sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm, ra mắt từ năm 2028

Theo Techspot, các nhà sản xuất bộ nhớ lớn gồm Samsung, SK Hynix và Micron đã bắt đầu những bước chuẩn bị cho DDR6, chuẩn RAM thế hệ mới dự kiến thương mại hóa trong giai đoạn 2028 - 2029. Động thái này diễn ra giữa lúc thị trường DRAM đang căng thẳng, khiến giá nhiều loại bộ nhớ tăng mạnh và triển vọng giảm giá chưa rõ ràng.

Ba hãng bộ nhớ đã yêu cầu các nhà sản xuất mạch nền xúc tiến công việc liên quan đến DDR6. Các bên hiện phối hợp thiết kế, phát triển sơ bộ và xây dựng mẫu thử ban đầu. Quá trình này bao gồm việc tính toán độ dày bộ nhớ, cấu trúc xếp lớp và hệ thống đường dẫn tín hiệu trên module.

RAM DDR6 vẫn chưa có tiêu chuẩn cuối cùng

JEDEC (tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho ngành vi điện tử) đã phác thảo chuẩn DDR6 từ cuối năm 2024, nhưng tiêu chuẩn này chưa được hoàn tất. Một số thông số quan trọng như số lượng cổng I/O, độ dày module và chuẩn tín hiệu vẫn đang trong quá trình xác định. Ở giai đoạn hiện tại, các bên tham gia chủ yếu phối hợp để thống nhất thông số chi tiết dựa trên thiết kế do từng nhà sản xuất đề xuất.

DDR6 được kỳ vọng tăng mạnh băng thông bộ nhớ, nhưng thời điểm phổ biến trên PC và laptop phổ thông vẫn còn cách vài năm

Các báo cáo trước đó cho biết DDR6 có thể mang lại bước nhảy về xung nhịp lớn so với DDR5. Tốc độ cơ bản được nhắc đến là 8.800 MT/giây và có thể tăng lên 17.600 MT/giây, tức gấp đôi mức trần chính thức của DDR5 hiện nay. Với các module ép xung, tốc độ có thể còn cao hơn, hướng tới mốc 21.000 MT/giây.

DDR6 cũng được kỳ vọng thay đổi đáng kể về kiến trúc kênh nhớ. Thay vì bố cục hai kênh phụ 32 bit như DDR5, chuẩn mới dùng bốn kênh phụ 24 bit. Thiết kế này giúp cải thiện khả năng xử lý song song, luồng dữ liệu và hiệu quả băng thông, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về thiết kế I/O và độ ổn định tín hiệu.

Tình trạng giá cao có thể kéo dài sau khi DDR6 ra mắt

Câu hỏi lớn với DDR6 không chỉ nằm ở hiệu năng, mà còn ở giá bán khi sản phẩm đến tay người mua. Thị trường bộ nhớ hiện chịu sức ép lớn từ nhu cầu máy chủ AI, trong khi các nhà sản xuất có xu hướng chuyển công suất sang những dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn. Điều này đã góp phần đẩy giá DDR5 và LPDDR tăng mạnh.

DDR6 nhiều khả năng sẽ xuất hiện đầu tiên ở máy chủ và trung tâm dữ liệu, nơi khách hàng sẵn sàng trả giá cao để có hiệu năng mới. Với người dùng phổ thông, bộ nhớ DDR6 khó xuất hiện trước cuối năm 2028, trong khi năm 2029 được xem là mốc thực tế hơn để sản phẩm có mặt rộng rãi hơn.

Ngay cả khi ra mắt, DDR6 khó có giá dễ chịu. Các bộ kit đầu tiên nhiều khả năng sẽ đắt hơn đáng kể so với DDR5, nhất là nếu nguồn cung mạch nền vẫn hạn chế và các hãng tiếp tục ưu tiên bộ nhớ phục vụ AI. Vì vậy, người dùng PC chơi game và laptop phổ thông có thể phải chờ thêm một thời gian dài trước khi DDR6 đạt mức giá hợp lý.