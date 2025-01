Rắn - loài vật được khắc họa đa dạng trên màn ảnh rộng

Phim làm về loài rắn rất nhiều, và số tác phẩm khắc họa thành công, gây ấn tượng với công chúng cũng không ít.

Sự đa dạng

Rắn là loài động vật được Hollywood khai thác ở rất nhiều khía cạnh, trong nhiều thể loại và cũng là loài được sống rất nhiều cuộc đời trên màn ảnh rộng. Từ đầu thập niên 1970, loài rắn đã được Hollywood tập trung khai thác nhiều trên màn ảnh trong những bộ phim chính kịch, kinh dị, sinh tồn. Có thể điểm qua một vài tác phẩm tiêu biểu thời kỳ đầu như Sssssss (1973), Snakes (1974), Rattlers (1976)... Cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, những tác phẩm trên vẫn không thoát khỏi lối mòn trong việc khai thác sự nguy hiểm cũng như tính chất hoang dã về loài vật này.

Samuel L. Jackson trong phim kinh dị - sinh tồn Snakes on a Plane, khi loài rắn được khắc họa là mối đe dọa trên không ẢNH: NEW LINE CINEMA

Giai đoạn những năm 2000 - đầu thập niên 2010, có nhiều tác phẩm sinh tồn - kinh dị về loài vật này tạo tiếng vang như sê ri Anaconda (4 phần phim trải dài từ năm 1997 đến 2009), trong đó, tác phẩm nổi bật trong sê ri này là Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004) làm về cuộc săn lùng hoa lan máu trong rừng già. Hay, cũng có tác phẩm có cách kết hợp độc lạ giữa rắn và ngành hàng không là phim sinh tồn Snakes on a Plane (2006), kể về một chuyến bay bỗng thành thảm họa khi rắn xuất hiện.

Trên thế giới, rắn xuất hiện rất sớm trên màn bạc, từ đầu thập niên 1950 trong phim Ấn Độ Nagin (1954). Ở phim Hoa ngữ, truyền thuyết Thanh Xà, Bạch Xà được khai thác trong phim võ thuật Thanh xà bạch xà (2011) có Lý Liên Kiệt đóng. Còn nếu xét theo cốt truyện rắn vừa có sự kết hợp giữa phương Tây và thần thoại phương Đông thì có D-War (2007).

Đầu những năm 2000, sê ri Anacondas gây tiếng vang khi kể về hành trình sinh tồn của con người trước loài trăn khổng lồ giữa rừng già ẢNH: SONY

Ở mảng hoạt hình, rắn được khắc họa thành công qua sê ri điện ảnh Kung Fu Panda - kết hợp các yếu tố văn hóa phương Đông, cụ thể là Trung Quốc với tinh thần và phong cách làm phim phương Tây. Rắn được nhân hóa sở hữu một cuộc đời, một vị thế xã hội, rất sống động. Đây đồng thời là sê ri phim thành công về mặt thương mại.

Có nhiều danh sách dành cho "mọt phim" để tìm kiếm phim về rắn theo chủ đề, song thường thấy là loạt phim sinh tồn, kinh dị về loài động vật này. Cho đến những năm 2000, loài rắn được khắc họa nhìn chung vẫn giữ nguyên tính chất hoang dã, nguy hiểm, nhưng được mở ra biên độ sáng tạo ít nhiều ở các thể loại khác, trong đó có hoạt hình. Hiện có khoảng vài chục phim điện ảnh làm về loài rắn, bao gồm những thương hiệu tỉ USD như Kung Fu Panda.

Những khắc họa đáng nhớ

Nếu nói về tính chất sinh tồn - kinh dị được khai thác tốt thì sê ri Anacondas là đại diện tiêu biểu. Song sê ri này đã cũ. Hiện thông tin mới nhất là Hollywood đang làm mới (remake) thương hiệu được "xào nấu" đến gần như cạn kiệt chất liệu này, nhưng điểm mới là bản làm lại theo hướng độc lạ, kết hợp sinh tồn với hài. Phim dự kiến ra rạp cuối năm 2025.

Rắn Nagini trong sê ri Harry Potter ẢNH: W.B

Trong thế giới phù thủy Harry Potter của J. K. Rowling, rắn cũng khiến khán giả rùng mình qua nhân vật Nagini - trường sinh linh giá của phù thủy hắc ám Voldemort. Sự tồn tại của nhân vật này qua các phần phim điện ảnh Harry Potter đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện. Bên cạnh Nagini, rắn cũng xuất hiện như một điềm báo ở nhiều cảnh phim khác. Một trong những trường đoạn ấn tượng trong Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) là cảnh con rắn khổng lồ Basilisk vờn đuổi Harry.

Rắn Jake trong phim cao bồi Rango. Dù đất diễn không nhiều nhưng sự có mặt của nhân vật này tăng phần kịch tính cho phim ẢNH: PARAMOUNT

Xuất hiện không nhiều nhưng lại tạo được sự ấn tượng cho người xem là nhân vật rắn đuôi chuông Jake trong phim Rango (2011), một tác phẩm mang phong cách viễn Tây hào sảng. Jake gây ấn tượng như là công cụ tra tấn, kẻ thực thi công lý miền viễn Tây gió bụi và ra vẻ từng trải. Nhân vật này được trang bị súng đạn... tận răng nên luôn sẵn sàng hà hiếp bất kỳ ai khi có lệnh.

Nhân vật rắn Viper trong sê ri điện ảnh Kung Fu Panda ẢNH: DREAMWORKS

Và không thể bỏ qua bậc thầy võ thuật Viper trong sê ri phim hoạt hình đình đám Kung Fu Panda. Trong sê ri này, Viper là một trong những nhân vật võ nghệ cao cường, có cách đánh uyển chuyển, khéo léo. Cùng với các đồng môn, Viper đã giúp gấu Po trên con đường trừ gian diệt bạo.