Rạng danh nước Việt: Chuyện về phố Việt Nam đầu tiên ở Thái Lan

Học tiếng Việt trong chùa Việt

Ông Lương Xuân Hòa cho biết có 25 chùa và 6 nhà thờ Việt Nam trên lãnh thổ Thái Lan. Các chùa này có nguồn gốc từ Việt Nam, tên chùa đọc theo tiếng Việt, tụng kinh theo Phật giáo Việt Nam nhưng ban đầu chưa có bảng tên viết bằng tiếng Việt.

Bản thân ông Hòa ban đầu cũng không biết đây là chùa của người Việt Nam, mãi sau này gặp trụ trì chùa Khánh An (tỉnh Udon Thani) và được nhà sư phân tích cặn kẽ lịch sử thì ông mới biết. Sau đó, ông Hòa trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan về việc gắn bảng tên tiếng Việt cho những ngôi chùa này. Đến tháng 2.2016, chùa Khánh An được gắn bảng tên tiếng Việt, tiếp đó là các ngôi chùa khác như Cảnh Phước, Khánh Vân, Khánh Thọ, Long Sơn… Trong đó, chùa Khánh An là địa điểm sinh hoạt văn hóa thường xuyên của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương.

Lớp dạy tiếng Việt trong chùa Khánh An ở tỉnh Udon Thani X.H.

Hiểu được tầm quan trọng của tiếng Việt, ông Hòa xin phép trụ trì chùa Khánh An xây dựng dãy nhà bên trong chùa làm nơi sinh hoạt, đồng thời mở lớp dạy tiếng Việt cho bà con kiều bào. "Mình phải làm lớp học để con cháu mình biết tiếng Việt nữa. Nếu không biết tiếng Việt, lớn lên sẽ bị mất gốc, quên mất nguồn cội", ông Hòa nói.

Đề xuất này được Hòa thượng Thích Thiện Thật, trụ trì chùa Khánh An, đồng ý. Thế là lớp dạy tiếng Việt đầu tiên tại Thái Lan ra đời, khóa học đầu tiên tổ chức ngày 24.1.2017. Hiện có 8 lớp học với khoảng 100 học viên, độ tuổi từ 6 - 60 tuổi, bao gồm cả nhà sư.

"Nhiều người lớn tuổi dẫn con cháu đi học rồi ở lại học luôn", ông Hòa kể. Việc dạy tiếng Việt hoàn toàn miễn phí, giáo viên cũng không nhận lương. Bên cạnh đó, trụ sở Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani cũng được xây dựng mới khang trang với tổng kinh phí khoảng 10 tỉ đồng do chính kiều bào đóng góp.