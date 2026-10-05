Rạng sáng mai 6.10, xem mưa sao băng cực đại 'chồng lấn' thêm mưa sao băng

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tối nay và rạng sáng mai (5.10 - 6.10), bầu trời sẽ đón ánh sáng từ October Camelopardalids - một trận mưa sao băng ngắn đạt cực đại. Tâm điểm của trận mưa sao băng nằm trong vùng trời của chòm sao Draco (Thiên Long).

Tối nay và rạng sáng mai (5.10 - 6.10), bầu trời sẽ đón ánh sáng từ October Camelopardalids - một trận mưa sao băng ngắn đạt cực đại ẢNH: THANH TÙNG

Tại Việt Nam, đây là một chòm sao vùng cực, nghĩa là nó luôn nằm phía trên đường chân trời. Vì vậy, người yêu thiên văn có thể quan sát mưa sao băng này trong suốt cả đêm. Với tần suất dự kiến chỉ khoảng từ 2 - 5 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng, đây không phải một trận mưa sao băng lớn.

Tuy nhiên, việc tâm điểm luôn nằm trên bầu trời giúp chúng ta có cơ hội quan sát trong suốt đêm nay. Bên cạnh đó, vùng trời này chồng lấn lên khu vực hoạt động của mưa sao băng Draconids đạt cực đại sau đó chỉ vài ngày hứa hẹn sẽ tạo nên một khoảng thời gian thú vị cho những người yêu thích quan sát sao băng.

Thời điểm thuận lợi nhất là những giờ trước bình minh, khi tâm điểm ở cao trên bầu trời. Các vệt sao băng xuất phát gần tâm điểm thường ngắn, trong khi những sao băng xuất hiện xa hơn có thể tạo ra những vệt dài và dễ quan sát hơn.

Với tần suất khoảng 2 - 5 sao băng/giờ mỗi đêm, tâm điểm của mưa sao băng nằm trong chòm sao Draco (Thiên Long). Thời gian quan sát tốt nhất vào những giờ trước bình minh rạng sáng 6.10, tuy nhiên, bạn có thể quan sát từ tối nay 5.10 nếu thời tiết ủng hộ.

"Hãy dành một chút thời gian rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tìm một nơi có bầu trời thoáng và hướng mắt lên cao. Biết đâu bạn sẽ bắt gặp một vệt sáng vụt qua bầu trời trong những đêm đầu tháng 10 này". HAS khuyến cao.