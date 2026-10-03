Tối nay có thể nhìn thấy thiên hà Tiên Nữ trên bầu trời Việt Nam bằng mắt thường

Theo thông tin từ Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), thiên hà Tiên Nữ là thiên hà xa nhất mà mắt thường có thể nhìn thấy, đang vươn cao trên bầu trời trong những đêm mùa thu này. Vào đầu tháng 10, thiên hà Andromeda (M31) mọc ở phía đông khi màn đêm buông xuống và lên vị trí cao nhất trên bầu trời vào khoảng nửa đêm.

Hình ảnh về thiên hà Tiên Nữ được chụp tại đặc khu Côn Đảo, TP.HCM ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Trong đó, ngày 3.10 hôm nay là thời điểm thiên hà này đạt vị trí thuận lợi nhất để quan sát trong năm. Cách chúng ta khoảng 2,5 triệu năm ánh sáng, Andromeda là một trong những thiên thể xa nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ánh sáng mờ nhạt người quan sát bạn nhìn thấy thực chất đến từ một thiên hà chứa hàng nghìn tỉ ngôi sao. Đáng kinh ngạc hơn, ánh sáng đang chạm đến mắt bạn tối nay đã bắt đầu hành trình từ rất lâu trước khi loài người chúng ta xuất hiện.

Thiên hà Andromeda (M31) là thiên hà láng giềng gần nhất của Ngân Hà, nằm trong chòm sao Andromeda. Thiên hà mọc lên ở phía đông lúc hoàng hôn, trôi dạt lên cao trên bầu trời lúc nửa đêm và chuyển dần về phía tây bắc khi bình minh đến.

Những nhánh xoắn ốc khổng lồ của Andromeda trải dài tới 260.000 năm ánh sáng và là nơi cư trú của hơn một nghìn tỉ ngôi sao, tất cả đều quay quanh một hố đen siêu lớn nằm trong lõi thiên hà, phát sáng với ánh sáng của các thiên thể đỏ cổ xưa.

Cách tìm thiên hà Tiên Nữ

Để tìm Andromeda, hãy tìm chòm sao Cassiopeia ở cao về phía đông bắc. Chòm sao này dễ nhận ra với hình chữ W đặc trưng. Phần chữ V sâu hơn của Cassiopeia hướng về phía Andromeda. Dưới bầu trời tối và ít ô nhiễm ánh sáng, bạn có thể nhận ra M31 bằng mắt thường như một đốm sáng mờ, kéo dài. Còn với ống nhòm, thiên hà này sẽ hiện rõ hơn với phần trung tâm nổi bật tuyệt đẹp.

Những ngày đầu tiên của tháng 10 là thời điểm thuận lợi để tìm kiếm thiên hà Andromeda (M31) trên bầu trời buổi tối. Với độ sáng biểu kiến khoảng 3,4, M31 là một trong những thiên hà xa nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong điều kiện quan sát lý tưởng với bầu trời tối và ít ô nhiễm ánh sáng.

Tại Việt Nam, vào khoảng 18 giờ 35 phút, khi trời bắt đầu tối hẳn, M31 đã xuất hiện cao khoảng 21° phía trên đường chân trời, hướng đông bắc.Thiên hà này đạt độ cao cực đại khoảng 69° ở hướng bắc vào lúc 23 giờ 53 phút, tạo điều kiện rất tốt để quan sát.

Hãy tìm thiên hà Tiên Nữ trên bầu trời đêm nay 3.10 ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

M31 tiếp tục hiện diện trên bầu trời cho đến khoảng 4 giờ 53 phút rạng sáng 4.10 trước khi bị ánh sáng bình minh làm lu mờ. Nếu ở nơi có bầu trời tối, hãy thử tìm kiếm M31 trực tiếp bằng mắt thường. Đó là một vùng sáng mờ, kéo dài nằm trong chòm sao Andromeda.

Với ống nhòm hoặc kính thiên văn nhỏ, M31 sẽ dễ nhận ra hơn nhiều, đồng thời có thể quan sát được vùng lõi sáng của thiên hà. Điều đặc biệt là ánh sáng bạn nhìn thấy từ M31 đã mất khoảng 2,5 triệu năm để vượt qua không gian và đến trái đất. Khi quan sát Andromeda đêm nay, chúng ta thực sự đang nhìn vào một phần rất xa của quá khứ vũ trụ.