Xuất hiện mưa sao băng kéo dài tới 3 tháng: Người Việt xem ngay tối nay

Theo chuyên trangSpace.com, một trong những trận mưa sao băng kéo dài nhất trong năm đã bắt đầu vào ngày 20.9, khi hệ sao băng Southern Taurids (Nam Taurids) đã bắt đầu phóng ra những "sao băng" và có thể xuất hiện những quả cầu lửa ngoạn mục trên bầu trời đêm. Như vậy, tối nay 28.9 người Việt đã có thể "săn" tìm những vệt sao băng này.

Mưa sao băng Southern Taurids, một trong những trận mưa sao băng kéo dài nhất trong năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 tháng từ nay đến cuối tháng 11 ẢNH: THANH TÙNG

Mưa sao băng Southern Taurids diễn ra từ ngày 20.9 đến ngày 20.11, đạt đỉnh điểm vào đêm 13.10 - rạng sáng 14.10 và đêm 4.11 - rạng sáng 5.11. Mặc dù chỉ có khoảng 5 đến 10 sao băng mỗi giờ được quan sát thấy trong thời điểm cực đại, Southern Taurids nổi tiếng với việc tạo ra các quả cầu lửa, là những sao băng rất sáng xuất hiện như những tia chớp khi rơi xuyên qua khí quyển.

Sự kiên nhẫn thường được "đền đáp" bằng một số sao băng ấn tượng nhất trong năm, một phần là do các sao băng Nam Taurids va chạm với khí quyển trái đất với tốc độ tương đối chậm, khoảng 27 km/giây, có nghĩa là chúng có thể được nhìn thấy lâu hơn hầu hết các sao băng khác và để lại những vệt sáng rực rỡ.

Nguồn gốc mưa sao băng Southern Taurids từ đâu?

Theo NASA, mưa sao băng Southern Taurids có liên quan đến vệt mảnh vụn do sao chổi 2P/Encke để lại trong hệ mặt trời. Mặc dù hoạt động sao băng bắt đầu trong tháng này, bạn sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Southern Taurids đẹp nhất khi chúng đạt cực đại.

Dự kiến hoạt động mưa sao băng này sẽ gia tăng sớm vào khoảng ngày 13.10 - 14.10, với tỷ lệ sao băng thông thường có thể cao hơn bình thường một chút trong năm nay, trong khi đỉnh điểm chính của các quả cầu lửa sẽ xuất hiện vào khoảng đêm 4.11 - 5.11.

Năm nay, bầu trời sẽ lý tưởng để quan sát trận mưa sao băng Southern Taurids. Với bầu trời đêm không trăng vào ngày 13.10 - 14.10 và trăng lưỡi liềm khuyết với độ sáng 18% mọc vào sáng sớm ngày 5.11 sẽ giúp thuận lợi để quan sát, mặc dù người yêu thiên văn cũng cần sự ủng hộ của thời tiết.

Mưa sao băng Southern Taurids dường như tỏa ra từ chòm sao Kim Ngưu, chòm sao này càng lên cao khi đêm xuống, nhưng không cần thiết phải nhìn thẳng vào nó. Sao băng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời, vì vậy một tầm nhìn rộng, không bị che khuất sẽ thuận lợi quan sát hơn.

Người quan sát ở bán cầu Bắc bao gồm Việt Nam thường có điều kiện quan sát thuận lợi hơn ẢNH: THANH TÙNG

Do tâm điểm của trận mưa sao băng nằm gần mặt phẳng hoàng đạo, tức đường đi biểu kiến của mặt trời khi nhìn từ trái đất, nên mưa sao băng Southern Taurids có thể quan sát được từ cả hai bán cầu.

Tuy nhiên, người quan sát ở bán cầu Bắc bao gồm Việt Nam thường có điều kiện quan sát thuận lợi hơn. "Đừng mong chờ những màn 'pháo hoa vũ trụ' rực rỡ trên bầu trời, mưa sao băng Southern Taurids diễn ra khá chậm. Nhưng với khả năng xuất hiện những quả cầu lửa rực rỡ, chúng đáng để bạn theo dõi mỗi khi ra ngoài trời tối vào mùa thu này', chuyên gia cho biết.