Tối nay, mưa sao băng từng được quan sát gần 2.000 năm trước xuất hiện

Theo Space.com, Perseids là một trong những trận mưa sao băng có nhiều vệt sao băng nhất trong năm. Trận mưa sao băng này hoạt động từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 và sẽ đạt cực đại vào đêm 12.8, rạng sáng 13.8.

Perseids là một trong những trận mưa sao băng được mong chờ nhất trong năm. Mưa sao băng này đang hoạt động ẢNH: THANH TÙNG

Trận mưa sao băng Perseids năm 2026 hứa hẹn sẽ là một sự kiện vô cùng đáng mong chờ, hoàn toàn trái ngược với năm ngoái, khi ánh trăng làm lu mờ hầu hết các sao băng, chỉ để lộ những ngôi sao sáng nhất.

Theo chuyên gia, vào đêm cực đại, có thể nhìn thấy tới 100 sao băng mỗi giờ khi chúng tạo nên những vệt lửa rực rỡ trên bầu trời mùa hè. Người yêu thiên văn có thể quan sát mưa sao băng này từ 23 giờ đêm đến rạng sáng ngày hôm sau, trước khi bình minh ló dạng.

Cách tìm mưa sao băng Perseids

Từ tối nay 18.7 trở đi, sao băng Perseids có thể được quan sát bất cứ lúc nào sau khi trời tối. Điểm tỏa sáng của các vệt sao băng nằm gần ngôi sao siêu khổng lồ đỏ Eta Persei trong chòm sao Perseus.

Để tìm được những vệt sao băng đẹp nhất, trước tiên bạn cần xác định vị trí chòm sao Perseus lấp lánh phía trên đường chân trời tây bắc sau khi trời tối. Tiếp theo, tìm một vùng trời cách đó 40 độ và chuẩn bị đón xem một trong những màn trình diễn ánh sáng tự nhiên ngoạn mục nhất trong năm.

Mưa sao băng Perseids cũng nổi tiếng vì tạo ra những quả cầu lửa màu xanh lục rực rỡ, có khả năng biến đêm thành ngày trong chốc lát khi những mảnh vỡ lớn va chạm với khí quyển trái đất ở tốc độ lên tới 59 km/giây.

Theo nhiều tài liệu khoa học, mưa sao băng Perseids bắt đầu được ghi nhận từ năm 36 sau Công nguyên. Tính đến nay, nhân loại đã quan sát hiện tượng này trong khoảng gần 2.000 năm. Trận mưa sao băng này có nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle, mang đến những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời vào tháng 8 hằng năm.

Ngay thời điểm này, một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất mùa hè là Southern Delta Aquariids vẫn đang hoạt động trước thời điểm diễn ra cực đại. Mưa sao băng này diễn ra từ ngày 12.7 - 23.8.

Trận mưa sao băng này đạt cực đại vào khoảng ngày 30.7 với tần số trên lý thuyết khoảng 25 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng. Tại Việt Nam, hãy bắt đầu quan sát khi trời đã về khuya, lúc này chòm sao Aquarius (Bảo Bình) đã leo cao trên bầu trời phía đông.