Rạng sáng 12.7, mưa sao băng được ghi nhận từ năm 1870 lại xuất hiện

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất mùa hè là Southern Delta Aquariids bắt đầu hoạt động từ rạng sáng mai 12.7 đến 23.8.

Bạn có săn mưa sao băng Southern Delta Aquariids rực rỡ hè này? ẢNH: THANH TÙNG

Trận mưa sao băng này đạt cực đại vào khoảng ngày 30.7 với tần số trên lý thuyết khoảng 25 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng. Tại Việt Nam, hãy bắt đầu quan sát khi trời đã về khuya, lúc này chòm sao Aquarius (Bảo Bình) đã leo cao trên bầu trời phía đông.

Các vệt sao băng thường dài, chậm và rõ nét, tạo cảm giác "trôi chậm" qua bầu trời hơn là lóe sáng nhanh rồi vụt tắt. Tuy nhiên, điều kiện quan sát năm nay không thực sự thuận lợi khi mặt trăng chỉ vừa qua pha đầy đủ ngay hôm trước đó, khiến ánh trăng sáng có thể làm lu mờ phần lớn vệt sao băng xuất hiện.

Mưa sao băng "trăm năm"

Theo NASA, sao băng được hình thành từ các hạt còn sót lại của sao chổi và các mảnh vỡ từ tiểu hành tinh. Khi sao chổi quay quanh mặt trời, bụi mà chúng phát ra dần dần lan rộng thành một vệt bụi xung quanh quỹ đạo của chúng.

Hằng năm, trái đất đi qua những vệt bụi này, khiến các mảnh vụn va chạm với khí quyển của chúng ta, nơi chúng phân rã tạo ra những vệt sáng rực rỡ và đầy màu sắc trên bầu trời.

Người ta nghi ngờ rằng các mảnh vụn không gian tương tác với bầu khí quyển của chúng ta để tạo ra trận mưa sao băng Southern Delta Aquariids có nguồn gốc từ sao chổi 96P/Machholz.

Sao chổi chu kỳ ngắn này quay quanh mặt trời khoảng 5 năm một lần. Sao chổi Machholz được Donald Machholz phát hiện vào năm 1986. Hạt nhân của sao chổi Machholz có đường kính khoảng 6,4 km, lớn hơn một nửa kích thước của vật thể được cho là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long.

Hiện chưa rõ trận mưa sao băng Southern Delta Aquariids đã xuất hiện từ bao giờ. Chúng được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1870 khi được nhìn thấy từ biển Địa Trung Hải.