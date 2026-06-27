Tối nay 27.6, cơ hội cuối ngắm mưa sao băng 100 năm: Khó đoán nhất 2026!

Đó là mưa sao băng Bootids tháng 6 hoạt động cho đến cuối tháng 6, với đỉnh điểm được dự đoán vào khoảng từ ngày 20 đến ngày 27.6. Như vậy, tối nay 27.6 là cơ hội cuối để người Việt quan sát trận mưa sao băng này.

Đừng bỏ lỡ mưa sao băng Bootids tối nay 27.6 ẢNH: THANH TÙNG

Theo chuyên trang Space.com, mưa sao băng Bootids tháng 6 thường chỉ tạo ra một số ít sao băng, nhưng trận mưa sao băng này nổi tiếng là khó đoán và có lịch sử bùng phát bất ngờ.

Chuyên gia cho biết trong khi hầu hết các trận mưa sao băng hằng năm đều diễn ra theo một kịch bản có thể đoán trước, thì trận mưa sao băng Bootids lại thường gây bất ngờ cho các nhà thiên văn học.

Lịch sử mưa sao băng Bootids có gì bất ngờ?

Hầu hết các năm, trận mưa sao băng này chỉ tạo ra một vài sao băng mỗi giờ. Tuy nhiên, đôi khi nó lại bùng nổ thành một màn trình diễn bất ngờ.

Năm 1998, những người quan sát bầu trời đã được chứng kiến một đợt bùng phát với số lượng lên đến 100 sao băng mỗi giờ, trong khi một đợt bùng phát khác vào năm 2004 ước tính có từ 20 đến 50 sao băng mỗi giờ.

Tuy nhiên, trận mưa sao băng này vẫn nổi tiếng là khó dự đoán. Năm 2010, các nhà thiên văn học dự đoán một đợt bùng phát khác, nhưng chỉ có ít hơn 10 sao băng mỗi giờ được ghi nhận.

Mặc dù điểm tỏa sáng có thể giúp bạn nhận dạng sao băng Bootids, nhưng bạn không nên nhìn trực tiếp vào nó. Thay vào đó, hãy tìm một vị trí thoải mái với tầm nhìn rộng ra bầu trời và để mắt bạn thích nghi với bóng tối trong ít nhất 20 phút. Sao băng thường dễ phát hiện hơn khi bạn quan sát một vùng trời rộng lớn.

Trận mưa sao băng Bootids có nguồn gốc từ sao chổi 7P/Pons-Winnecke, được các nhà thiên văn học phát hiện lần đầu tiên vào năm 1916. Tính đến năm 2026, trận mưa sao băng này đã có lịch sử quan sát được 110 năm.