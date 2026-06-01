Lịch thiên văn tháng 6: Người Việt đón trận mưa sao băng kỳ lạ, ngày dài nhất 2026

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), CLB Thiên văn Đà Nẵng thuộc Đại học Đà Nẵng (DAC) thông tin về những hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 6 này, nổi bật là Hạ chí đánh dấu ngày dài nhất năm 2026, mưa sao băng, trăng dâu tây… Có gì thú vị?

1. Mưa sao băng mạnh nhất ban ngày Arietids (ngày 7.6)

Arietids được xem là trận mưa sao băng ban ngày hoạt động mạnh nhất, được dự đoán đạt cực điểm rạng sáng 7.6. Bạn có thể bắt gặp một số sao băng Arietids trước khi mặt trời ló dạng.

Theo các tài liệu khoa học, trận mưa sao băng này diễn ra từ ngày 29.5 - 17.6. Điểm tỏa sáng của trận mưa sao băng - điểm trên bầu trời mà các thiên thạch dường như tỏa ra, nằm trong chòm sao Bạch Dương. Bạn sẽ tìm thấy chòm sao này ở phía đông trước khi mặt trời mọc.

Theskylive.com cho biết đây là hiện tượng thiên văn hiếm gặp, có thể quan sát ở cả 2 bán cầu. Mặc dù hầu hết các sao băng Arietids xuất hiện vào ban ngày, bạn vẫn có thể nhìn thấy chúng vào giờ cuối cùng trước bình minh, bất kỳ lúc nào trong tuần đầu tiên và tuần thứ hai của tháng 6.

Đầu tháng 6, mưa sao băng Arietids xuất hiện

2. Trăng non (ngày 15.6)

Vào thời điểm trăng non, mặt trăng nằm gần đường thẳng nối giữa trái đất và mặt trời. Trong pha này, phần được chiếu sáng của mặt trăng hướng hoàn toàn về phía mặt trời, trong khi phần tối lại quay về phía trái đất.

Mặt trăng trong giai đoạn này mọc cùng lúc với mặt trời vào buổi sáng và lặn vào lúc hoàng hôn, chỉ hiện diện trên bầu trời ban ngày. Tuy nhiên, việc quan sát mặt trăng vào ban ngày trong kỳ trăng non là cực kỳ khó khăn.

Do nằm rất gần mặt trời trên bầu trời, ánh sáng chói của mặt trời làm lu mờ hoàn toàn sự hiện diện của mặt trăng. Bên cạnh đó, phần mặt trăng quay về phía trái đất không được chiếu sáng, nên không phản xạ đủ ánh sáng để được nhìn thấy bằng mắt thường.

3. Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía đông (ngày 15.6)

Vào ngày này, sao Thủy sẽ đạt ly giác phía đông lớn nhất, lên đến 24,5 độ so với mặt trời. Đây là thời điểm hiếm hoi để người Việt có thể quan sát hành tinh này trên bầu trời tối, khi nó ở vị trí cao nhất gần đường chân trời phía tây.

Hãy hướng mắt về phía tây ngay sau khi mặt trời lặn, và bạn sẽ có cơ hội thấy một chấm sáng nhỏ nhưng đáng chú ý, đó chính là sao Thủy. Sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất nên rất khó quan sát. Tuy nhiên, vào những thời điểm đặc biệt trong năm khi đạt ly giác cực đại, hành tinh này có thể trở nên nổi bật nếu bạn biết đúng thời gian và hướng để quan sát.

Hành tinh này nằm trong quỹ đạo bên trong trái đất, điều đó có nghĩa là nó luôn xuất hiện gần mặt trời, thường là ngay trước khi mặt trời mọc hoặc ngay sau khi mặt trời lặn.

4. Hạ chí ở Bắc bán cầu (ngày 21.6)

Vào khoảng ngày 20 - 22.6 hằng năm, hiện tượng Hạ chí diễn ra, thời điểm mặt trời ở vị trí xa nhất về phía bắc so với xích đạo thiên cầu. Đây là ngày có thời gian ban ngày dài nhất trong năm ở bán cầu Bắc và là ngày có thời gian ban ngày ngắn nhất trong năm ở bán cầu Nam.

5. Trăng dâu tây (ngày 30.6)

Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Vì vậy, trăng tròn hiện diện trọn vẹn suốt cả đêm, từ khi trời vừa tối cho đến khi mặt trời mọc. Do được mặt trời chiếu sáng trực tiếp ở phía đối diện, trăng tròn rất sáng và dễ quan sát bằng mắt thường, kể cả trong điều kiện có một chút mây mù.

Tuy nhiên, cũng chính vì ánh sáng quá rực rỡ này, trăng tròn thường làm lu mờ các thiên thể mờ như tinh vân hay thiên hà, khiến thời điểm này không lý tưởng cho việc quan sát chúng. Lần trăng tròn này được các bộ lạc bản địa đầu tiên ở Mỹ gọi là trăng dâu tây, vì đây là thời điểm thu hoạch trái cây chín, đặc biệt là dâu tây.