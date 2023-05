Kỳ thú tháng 5: Xuất hiện nguyệt thực và mưa sao băng trên bầu trời Việt Nam

Ngắm miệng hố Copernicus

Trong tháng 5 này, có thể dùng ống nhòm và kính thiên văn để ngắm miệng hố Copernicus. Miệng hố này được đặt tên theo tên của nhà thiên văn học vĩ đại người Ba Lan, N. Copernicus – người đã khởi xướng thuyết nhật tâm, qua đó mở ra một trang sử mới cho thiên văn học. Ngày nay, hố Copernicus với đường kính 90 km được coi là miệng hố đẹp nhất trên mặt trăng, mang biệt danh "Vua của mặt trăng" (the Monarch of the Moon).